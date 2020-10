Антъни Дейвис се отказва от опцията в договора си

Една от двете супервезди в състава на новия шампион на НБА Лос Анджелис Лейкърс - тежкото крило-център Антъни Дейвис, ще откаже опцията за последната година от договора си, съобщава авторитетният НБА инсайдър от The Athletic Шамс Чарания. Опцията е на стойност 28.7 милиона долара. Дейвис планира да подпише нов договор с “Езерняците”, но в следващите седмици той и агентът му Рич Пол ще вземат решение какъв тип контракт устройва най-много 27-годишния играч.

