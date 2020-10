Конкурентите на Григор за трофея в Антверп продължават да намаляват

Потенциалинте конкуренти на Григор Димитров за титлата на турнира European Open в Антверп продължават да намаляват, след като стана ясно, че италианецът Матео Беретини и показващият добра форма в последно време норвежец Каспер Рууд няма да участват в надпреварата в Белгия. Чилиецът Кристиан Гарин също се отказа от участие в започващата следващата седмица надпревара, а италианецът Фабио Фонини е заразен с коронавирус и е принуден да бъде в изолация. Така най-сериозните имена, които ще правят компания на хасковлията в Белгия, са представителят на домакините Давид Гофен, Андрей Рубльов, Карен Хачанов, Пабло Кареньо Буста и Милош Раонич.

Antwerp update:

OUT: Berrettini, Ruud

IN: Lopez, (Verdasco)

Next: Paul