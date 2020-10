Новицки отказал позиция в Бруклин заради лоялността си към Далас

Легендата на Дирк Новицки даде още едно обяснение защо е отклонил офертата на бившия си съотборник Стив Неш да се присъедини към щаба му в Бруклин Нетс. Германецът е решил да остане лоялен на Маверикс, а също така иска да остане по-дълго време със семейството си. Стив Неш предложил роля на Дирк Новицки в щаба на Бруклин

“Първо - не знам дали бих отишъл някъде другаде освен в Далас. Второ - просто мисля, че времето не е удачно, за да се захващам с нещо в любимата ми игра. Обичам да съм със семейството си и в момента няма как да предпочета баскетбола пред него”, обясни решението си Новицки.

Dirk Nowitzki said he turned down an assistant coach offer on Steve Nash’s staff in Brooklyn.



“I don’t know if I could do it anywhere but [Dallas].” He played 21 years with the Mavericks. Dirk’s loyalty is unmatched! pic.twitter.com/RnOVJVCBLQ