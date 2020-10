Клей Томпсън демонстрира страхотна форма (видео)

Една от звездите на Голдън Стейт Уориърс Клей Томпсън демонстрира, че вече се намира в отлична физическа форма. Стрелящият гард на “Воините” сподели с феновете си видео, в което отвява в спринт на 100 метра по-големия си брат Майкъл. В края на видеото 30-годишният Томпсън показа и уважението, което изпитва към лекоатлетите.

Klay hitting full on sprints.



Getting ready for next season (via @KlayThompson) pic.twitter.com/ktsnzM3KBY