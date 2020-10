Изключителен Алекс Грозданов заби 16 точки (5 блока), Равена пропусна да удари Милано (видео + снимки)

View this post on Instagram

MVP 23 punti contro Modena, 25 contro Ravenna: Jean Patry ha iniziato a martellare come solo lui sa fare! La prestazione contro i romagnoli gli e falsa la palma di miglior giocatore della gara: primo premio da #MVP per lui! #Superlega #MilanoRavenna #UnaSolaFede #Allianz #PowervolleyMilano #ForzaMilano #TeamAdidas #AdidasVolleyball #Pallavolo #Volley #Volleyball

