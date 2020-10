Образът на Дражен Петрович оживява в новите екипи на Бруклин Нетс

Бруклин Нетс представи новите си класически екипи, с които отборът ще се състезава през новия сезон в Националната Баскетболна Асоциация. Специалният модел потници и гащета от официалния доставчик на униформите - Nike, е създаден по подобие на носените от легендарния европеец Дражен Петрович и съотборниците му в състава на “мрежите” екипи от началото на 90-те години на миналия век.

