Лейкърс се изсмяли на отпадането на Клипърс

Крилото на Лос Анджелис Лейкърс Джаред Дъдли призна, че той и съотборниците му не са могли да повярват на елиминацията на ЛА Клипърс в полуфиналната фаза на Западната конференция в плейофите на НБА. Воденият от старши треньора Док Ривърс тим допусна изненадващ обрат от 3-1 до 3-4 срещу Денвър и лиши феновете от дългоочакван сблъсък между двата най-добри отбора от редовния сезон на Западната конференция.

“Беше ни смешно, защото не можехме да повярваме, че загубиха. Аз бях уверен, че Клипърс ще вземат седмия мач, просто нямаше валидна причина да го изгубят. През цялото време се подготвяхме за двубой срещу тях, те също искаха да се срещнат с нас. Имаше огромни закачки от тяхна страна - Пат Бевърли с непрестанните си прояви, Плейоф Пи (Пол Джордж), който се смяташе за най-добрият, Кауай със своята "кралска корона". Всеки ден, идвайки към тренировка, ние виждахме билбордите с образа на Кауай - това ни дразнеше", каза 35-годишният баскетболист в подкаста на Бил Симънс.

