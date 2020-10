Казусът "Куери"

Американският тенисист Сам Куери се забърка в сериозен скандал, който може да го извади от спорта за дълго време. Световният №49 наруши задължителната си карантина, за да избяга със семейството си от Санкт Петербург. Куери трябваше да участва на турнира от категория АТР 500 в руския град, но със съпругата му и осеммесичния им син дадоха положителни проби за коронавирус, пише Corner.dir.bg. Американският тенисист е получил инструкции от АТР и руските власти да остане в петзвездния си хотел "Четири сезона" в продължение на 14 дни. Нещо, с което Куери първоначално се съгласил. Той обаче получил и обаждане от човек от руските здравни власти. На Куери е било съобщено, че ще получат посещение от руски лекари, по чиято преценка семейството може да бъде принудително хоспитализирано.

Проблемите за американеца обаче ще започнат след това. В правилата на АТР ясно е посочено, че подобно нарушение в периода на пандемия може да коства наказание от три години извън спорта за Куери, както и глоба от 100 000 долара. Освен това той може да си има проблеми и с руските власти.

“The ATP is aware of an incident regarding a player's serious breach of protocol relating to COVID-19 at this week’s St. Petersburg Open” pic.twitter.com/ZatxI4qym3