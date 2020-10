Тенис Ето от какво зависи провеждането на Australian Open 2021 15 октомври 2020 | 13:45 - Обновена Прочетена 182 0



Турнирният директор на Australian Open (18-31 януари) и глава на управленското тяло на австралийския тенис Tennis Australia Крейг Тайли обяви, че състезанието от “Големия шлем” в Мелбърн няма да се състои през 2021 година, ако играчите бъдат принудени да спазват строгата двуседмична карантина заради пандемията от коронавирус. Организаторите на Australian Open се надяват на съдействие от местните власти и одобрение за “мехур”, какъвто видяхме на US Open. Федерер и Серина са потвърдили участие в Australian Open 2021





“В момента предизвикателството пред нас се състои в това, че границите все още са затворени. Ние си правим плановете с допускането, че всички граници ще са отворени. Работим по този въпрос с правителството. Напълно приемаме това, че всеки, който дойде от чужбина в страната, трябва да мине през двуседмична карантина. Това, за което преговаряме и се надяваме да постигнем съгласие, е създаването на карантинна среда, в която играчите да могат да тренират и да се придвижват между хотела си и кортовете в тези две седмици”, обясни още Тайли.





Шефът на австралийския тенис допълни, че се надява, че всички събития от летния (от гледна точка на австралийците) календар ще се състоят, включително провеждащият се в повече от един град отборен турнир ATP Cup, но всичко зависи от това дали границите ще бъдат отворени. "Влизаме в решаващ момент. Нуждаем се от сътрудничеството на правителството и здравните власти. Имаме нужда в следващите две седмици или може би месец да знаем, че всичко това може да се случи: границите ще бъдат отворени и ще можем да проведем турнир в няколко града. Ако не може да имаме събитие в няколко града, тогава ще трябва да преосмислим всичко", каза Тайли. Той добави, че ако границите не бъдат отворени, ще бъде направен опит ATP Cup и турнирите в Бризбън, Аделаида и Хобарт да бъдат проведени в Мелбърн по примера от САЩ, където "Мастърс"-ът в Синсинати се проведе във "Флашинг Медоус" в Ню Йорк непосредствено преди US Open. "Ако един играч трябва да мине през карантина и да бъде затворен в хотел за две седмици точно преди старта на сезона му, това няма да се случи", заяви пред AAP 58-годишният южноафриканец. "Не може да искаш от играчите да се подложат на карантина за 2 седмици, да спрат тренировките и да са готови да участват на турнир от "Големия шлем", добави Тайли.



