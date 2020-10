НБА ЛеБрон за сравненията с Джордан: Аз нося №23 именно заради него 15 октомври 2020 | 13:34 - Обновена Прочетена 197 0



копирано

До името на ЛеБрон Джеймс вече стоят цели четири трофея от Националната Баскетболна Асоциация. Суперзвездата изведе Лос Анджелис Лейкърс до първа титла от десетилетие насам и общо 17-а в историята на “езерняците”, като по този начин клубът изравни досегашния лидер по титли - Бостън Селтикс.



Поредният значим успех в кариерата на Краля нямаше как да не провокира отново сравненията между него и най-голямата легенда на световния баскетбол Майкъл Джордан. Коментарите на анализатори, бивши и настоящи баскетболисти и обикновени фенове вече заляха интернет пространството. Самият Джеймс също коментира темата за това кой е най-великият баскетболист, но не поиска да изрази личното си мнение пред медиите, въпреки че призна, че има такова. "You guys know how much I love Michael Jordan. I wear No. 23 because of Michael Jordan...Y’all can do the debates. Ya’ll can figure that out."



- LeBron James on the GOAT debate

( ESPN) pic.twitter.com/T3kwHhKab6 — NBA Central (@TheNBACentral) October 12, 2020 "Всеки има мнение по този въпрос. Аз също разполагам с такова, но няма да ви го дам. Няма да се изпусна пред вас. Вие знаете колко много обичам Майкъл Джордан - нося №23 именно заради него. Чувството беше неописуемо, когато получих първите си "Джорданки". Правете си изводите сами”, бяха думите на ЛеБрон след успеха на Лейкърс на тазгодишните нетрадиционни Финали в НБА срещу отбора на Маями Хийт. LeBron's back to watching MJ/Bulls film, days after winning his fourth



(via @KingJames) pic.twitter.com/I7XTF1vxK5 — SportsCenter (@SportsCenter) October 15, 2020 35-годишният лидер на "езерняците" отново показа, че се вдъхновява от Ем Джей. Джеймс публикува няколко видеоклипа на стори в профила си в "Инстаграм", в които демонстрира на милионите си фенове как наблюдава документалната поредица за Джордан и Чикаго Булс от 90-те - "Последният танц".

35-годишният лидер на "езерняците" отново показа, че се вдъхновява от Ем Джей. Джеймс публикува няколко видеоклипа на стори в профила си в "Инстаграм", в които демонстрира на милионите си фенове как наблюдава документалната поредица за Джордан и Чикаго Булс от 90-те - "Последният танц". “Връщам се обратно към това да си пиша домашното”, озаглави едно от сторитата си Джеймс. 0



копирано

ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 197

1