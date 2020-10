Късата ротация на Химки не издържа в Мадрид

Реал Мадрид най-сетне записа победа в редовния сезон на Евролигата. Баскетболистите на Пабло Ласо надвиха закъсалия Химки с 94:85 (25:25, 24:16, 21:16, 24:28) в среща от третия кръг на надпреварата, проведена в мадридската зала “WiZink Center”.

A first win of the season for @RMBaloncesto pic.twitter.com/In9J168S2z