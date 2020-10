Клайбърн и ЦСКА (М) повалиха Фенербахче в дербито на третия кръг

ЦСКА (Москва) спечели дербито на третия кръг от баскетболната Евролига. Действащите шампиони нанесоха първо поражение през настоящия сезон на турския гранд Фенербахче, след като ги победиха с крайното 77:78 (10:12, 21:20, 20:17, 18:20) след продължение като гост.

What A Game!@cskabasket goes on the road and gets the W! pic.twitter.com/Nb4WOIifNI