Шампионът във Формула Е ще тества в Индикар

Португалецът Антонио Феликс да Коща, който по-рано тази година триумфира в изцяло електрическия шампионат Формула Е, ще направи своя първи тест с автомобил от американските Индикар серии.

Да Коща ще седнe в задвижвания от моторите на Honda болид на Rahal Letterman Lanigan Racing, като тестът ще се състой на пистата „Барбър“ в щата Алабама на 2 ноември. Португалецът все пак няма намерения да преминава в сериите зад океана, като вместо това ще защитава своята титла във Формула Е през следващата година. Той се познава със съсобственика на тима Боби Рейхъл, тъй като трикратният шампион в Индикар отговаря за заводския отбор на BMW в Американския шампионат за спортни автомобили, а Да Коща бе един от пилотите участвали най-активно в развитието на автомобила M8 GTE, с който отборът на Рейхъл участва в американския шампионат.

