Рондо се отказва от ветеранския си договор с Лейкърс

Баскетболистът на Лос Анджелис Лейкърс Ражон Рондо ще се откаже от опцията да продължи с един сезон договора си с “езерняците” и ще се превърне в свободен агент, съобщава Basketball News, позовавайки се на източник в асоциацията.



Ако плеймейкърът приеме варианта да използва опцията в настоящия си договор, то той ще получи общо $2.6 милиона за следващия сезон като част от "ветеранската си сделка" с тима, подписана през 2019-а. Очакванията са Рондо да използва правото си на отказ и да сложи подписа си върху нов договор с Лейкърс, който да му осигури повече от минималните за ветеран $2.6 милиона за кампанията, започваща около началото на 2021 г.

Rajon Rondo will opt out of the final year with the Lakers and become an unrestricted free agent. Per @basketbllnews pic.twitter.com/4P1XtK5RVy