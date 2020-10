Италия Рома представи Смолинг и Майорал 14 октомври 2020 | 17:33 - Обновена Прочетена 313 0



копирано





“Много съм щастлив да бъда тук. Убеден съм, че тази година отборът е по-силен благодарение на придобития през миналия сезон опит. Нямам търпение да започна. Изпитах истинска радост, когато пристигнах. Никога не бях усещал подобна привързаност от феновете. Искам да се отплатя за нея, като помогна на тима да спечели трофей. Мисля, че Рома има един от най-добрите капитани в света - Smalling: “Obviously it was a long and protracted negotiation - I was thankful that Roma stuck by me throughout and I’m just very thankful that I can continue this journey and I’m hoping for many more successes.”

#ASRoma — AS Roma English (@ASRomaEN) October 14, 2020 Исках да преживея отново удоволствието от миналия сезон с този тим и този треньор. Градът също е много приятен. Преговорите бяха дълги и болезнени. Благодарен съм на Рома, че съм тук, и желая да се отплатя за доверието. Веднъж в Тригория видях Гуидо Фиенга и Райън Фредкин. Беше удоволствие да срещна новите собственици. Те правят така, че да се усети тяхното присъствие, дори онзи ден проследиха тренировката ни. Карат ни да се чувстваме задружни и компактни като истинско семейство. Доста рядко в моята кариера съм виждал собствениците да са близо до отбора”, заяви Смолинг. Mayoral: “I know Dzeko well, he has different qualities to me – so I think we could play together. That’s up to the coach, of course.



"I’m also here to learn from him; he’s a great player with a lot of experience. I’m sure we can work well together.”

#ASRoma pic.twitter.com/YOTunLpO7q — AS Roma English (@ASRomaEN) October 14, 2020 “Наистина съм щастлив от моя избор. Вече се чувствам у дома, а минаха само 10 дни. Това е голямо предизвикателство за мен и моята кариера. Познавам Джеко добре, той има различни качества от мен. Затова си мисля, че можем да играем заедно. Разбира се, това зависи от треньора. Аз съм тук също така, за да се уча от него. Той е страхотен играч с голям опит. Сигурен съм, че заедно може да работим добре”, добави Майорал. Защитникът Крис Смолинг и нападателят Борха Майорал официално бяха представени като играчи на Рома пред италианските медии. Бившият английски национал беше закупен от Манчестър Юнайтед в последните часове на трансферния прозорец, а няколко дни по-рано испанецът беше преотстъпен на “вълците” с опция за откупуване от Реал Мадрид “Много съм щастлив да бъда тук. Убеден съм, че тази година отборът е по-силен благодарение на придобития през миналия сезон опит. Нямам търпение да започна. Изпитах истинска радост, когато пристигнах. Никога не бях усещал подобна привързаност от феновете. Искам да се отплатя за нея, като помогна на тима да спечели трофей. Мисля, че Рома има един от най-добрите капитани в света - Един Джеко . Има много лидери и Джеко е един от тях. Искам да бъда такъв на и извън терена, както беше през миналия сезон. Искам да работя, за да съм лидер извън терена и затова възнамерявам да науча италианския език.Исках да преживея отново удоволствието от миналия сезон с този тим и този треньор. Градът също е много приятен. Преговорите бяха дълги и болезнени. Благодарен съм на Рома, че съм тук, и желая да се отплатя за доверието. Веднъж в Тригория видях Гуидо Фиенга и Райън Фредкин. Беше удоволствие да срещна новите собственици. Те правят така, че да се усети тяхното присъствие, дори онзи ден проследиха тренировката ни. Карат ни да се чувстваме задружни и компактни като истинско семейство. Доста рядко в моята кариера съм виждал собствениците да са близо до отбора”, заяви Смолинг.“Наистина съм щастлив от моя избор. Вече се чувствам у дома, а минаха само 10 дни. Това е голямо предизвикателство за мен и моята кариера. Познавам Джеко добре, той има различни качества от мен. Затова си мисля, че можем да играем заедно. Разбира се, това зависи от треньора. Аз съм тук също така, за да се уча от него. Той е страхотен играч с голям опит. Сигурен съм, че заедно може да работим добре”, добави Майорал.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 313 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1