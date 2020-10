Направиха документален филм за шестата титла на Ракетата

Шестият триумф в “Крусибъл” на Рони О’Съливан ще бъде разказан отново чрез 1-часов документален филм по “Евроспорт 1” от 00:00 часа петък срещу събота, както и ще бъде наличен на приложението за онлайн излъчване на телевизията.

“Радостта от шестата” (The Joy of Six) ще предостави на феновете не виждани досега интервюта с Рони и ще направи ретроспекция на забележителната му кариера.