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Левски 0:0 Ботев (Враца)

последен:
03.10.2020

Славия - Левски

следващ:
17.10.2020

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Наско Сираков
треньор: Георги Тодоров
web: Левски / bgclubs.eu

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Левски

Станислав Тодоров ще свири Славия - Левски, ЦСКА-София - Берое поверен на Драганов

14 октомври 2020 | 16:09 - Обновена
Прочетена 243
Станислав Тодоров ще свири Славия - Левски, ЦСКА-София - Берое поверен на Драганов
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Станаха ясни съдийските наряди за 9-ия кръг на efbet Лига. Дербито между Славия и Левски е поверен на Станислав Тодоров. ЦСКА-София - Берое ще бъде ръководен от Драгомир Драганов.

Съдийските наряди за 9.ия кръг на Първа лига:

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Царско село 2015
ГС:    Георги Николов Николов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Даниел Милков Ников
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов                    
СН:    Мартин Живков Богдев     
 
17, Окт 2020 г. Събота 20:15 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб                    
СН:    Георги Владимиров Игнатов     
 
18, Окт 2020 г. Неделя 15:15 ч.
ПОФК Ботев Враца - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Румен Емилов Иванов
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков                    
СН:    Евгени Георгиев Георгиев     
 
18, Окт 2020 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК Черно море - ПФК Монтана 1921
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров                    
СН:    Стоян Христов Денев     
 
18, Окт 2020 г. Неделя 20:15 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Левски
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Диян Христов Вълков    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ:    Петър Кирилов Костадинов                    
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
19, Окт 2020 г. Понеделник 20:15 ч.
ПФК Ботев - ФК Етър
ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов                    
СН:    Кирил Манолов Лозанов     
 
20, Окт 2020 г. Вторник 17:30 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ФК Арда
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Георги Любомиров Минев
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев                    
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 

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Спортни новини		 Прочетена 243

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                  24-годишен намерен увиснал на бесило, написал на приятелите си: Аз бях дотук 
                
                
                  24-годишен намерен увиснал на бесило, написал на приятелите си: Аз бях дотук 

                
              

              

                
                  Обявиха мъж за мъртъв - той се събуди в ковчег в сливенска морга 
                
                
                  Обявиха мъж за мъртъв - той се събуди в ковчег в сливенска морга 

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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