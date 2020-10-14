Станислав Тодоров ще свири Славия - Левски, ЦСКА-София - Берое поверен на Драганов

Станаха ясни съдийските наряди за 9-ия кръг на efbet Лига. Дербито между Славия и Левски е поверен на Станислав Тодоров. ЦСКА-София - Берое ще бъде ръководен от Драгомир Драганов. Съдийските наряди за 9.ия кръг на Първа лига: ПФК Лудогорец 1945 - ФК Царско село 2015 ГС: Георги Николов Николов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Даниел Милков Ников 4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов СН: Мартин Живков Богдев 17, Окт 2020 г. Събота 20:15 ч. ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Христо Пламенов Хаджийски 4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб СН: Георги Владимиров Игнатов 18, Окт 2020 г. Неделя 15:15 ч. ПОФК Ботев Враца - ФК ЦСКА 1948 ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Румен Емилов Иванов 4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков СН: Евгени Георгиев Георгиев 18, Окт 2020 г. Неделя 17:45 ч. ПФК Черно море - ПФК Монтана 1921 ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Божидаров Стоилов 4-ТИ: Димитър Димитров Димитров СН: Стоян Христов Денев 18, Окт 2020 г. Неделя 20:15 ч. ПФК Славия 1913 - ПФК Левски ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Диян Христов Вълков АС2: Милен Дончев Арабаджиев 4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов СН: Иван Захариев Вълчев 19, Окт 2020 г. Понеделник 20:15 ч. ПФК Ботев - ФК Етър ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Петър Николов Джугански АС2: Петър Велизаров Митрев 4-ТИ: Радослав Петров Гидженов СН: Кирил Манолов Лозанов 20, Окт 2020 г. Вторник 17:30 ч. ПФК Локомотив 1926 - ФК Арда ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Любомиров Минев 4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев СН: Йордан Костадинов Иванов

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