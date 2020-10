Кака: Милан е на прав път

Kakà spoke to GdS:" When I was in Milan there was a mix of experience and youngsters. I was young when I joined Milan and found a precise base that helped me. It seems to me that the Elliott dictated a correct line, which CEO Gazidis is maintaining." pic.twitter.com/rxb8A759KD — AC Milan Reports (@ACMReports) October 14, 2020

Kakà:" 2 names for the derby? Easy: Ibrahimovic the leader, and Lukaku who always makes the right moves. Milan plays fun football and Inter have Conte who never gives up. Let's see the result." pic.twitter.com/OwPpW15RDe — AC Milan Reports (@ACMReports) October 14, 2020

Легендата на Милан Кака изрази задоволството си от развитието на клуба през последните месеци, като също така коментира и други теми от италианския футбол.“Милан има смесица от лидери и младежи. Когато пристигнах, аз бях млад и намерих структура, която ми помогна. Важно е да се продължава. Изглежда ми, че “Елиът” са намерили правилния път, линия, която Иван Газидис следва. Работата на Паоло Малдини и Звонимир Бобан беше важна. Мислим си за германския модел и националния им тим от 2014 година. Харесва ми обновяването на Милан, но е от ключово значение по-младите да се учат от ветераните. Без хората, които срещнах на “Миланело”, нямаше да се превърна в това, което съм. Младите футболисти не са достатъчни. Нека помислим за модела на Арсенал . Добър е, но в последните години не печелят. Трябва да бъдем малко по-конкретни. За мен е по-добре така: лидери и млади играчи за бъдеще с качества. Златан Ибрахимович покачва нивото на всички. Той мотивира и има качества. Това доста помага на младите и на състава да се развива. Учи останалите да поддържат високо ниво и премахва напрежението. Първенството ще е дълго и трудно. Убеден съм, че той ще прави разликата до самия край. В италианския футбол ги е грижа за историята на шампионите повече, отколкото на други места. Не ги оставят на терена заради минали заслуги, а защото имат вяра в тях. По този начин те си удължават кариерите с уважение. Намирам това за красиво. Това е предимство за вашата система - най-опитните не остават прекалено дълго, но прехвърлят ценности върху най-младите.Италианският футбол има невероятни млади играчи. Само да спомена Алесандро Бастони Сандро Тонали във връзка с дербито. Но повтарям: трябва да има комбинация, въпреки че ми харесва младия футбол. Две имена за Дербито на Милано? Това е лесно. Лидерът Ибрахимович и Ромелу Лукаку , който винаги прави правилните движения. Той е много умен играч. Милан обича да играе и да се забавлява, а Интер носи почерка на Антонио Конте , който никога не се предава. Как ще завърши? Ще победим с 2:1, но с големи усилия.Ръководител или треньор? Би ми било по-комфортно зад бюро. Нека видим какво ще стане, важното е светът да не продължава да боледува. Стефано Пиоли ? Аз съм “за” запазването и доверието, често промяната не се отплаща. В Бразилия треньорите губят два мача и си отиват. Трябва да имаш по-широки възгледи, за да изградиш основа, така че, да, разбира се, че беше правилно да задържат Пиоли. Милан играе атрактивен футбол с ясни идеи. Пътят обратно към върха е дълъг, но както казах, той вече е започнат. Андреа Пирло ? Забавно е, харесва ми да гледам как бивши мои съотборници са в големи отбори. Изглеждаше, че той ще поеме младежкия отбор и ще си проправи път нагоре, но той вече стигна дотам. Андреа разбира от футбол. Ще бъде приятно да го следя. Той имаше късмета да работи с големи треньори като Карло Анчелоти , Масимилиано Алегри и Антонио Конте и да се учи от тях. Смятам, че Пирло ще бъде уникален дори като треньор”, заяви Кака пред “Гадзета дело спорт”.