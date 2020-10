Майк Тайсън заспа по време на интервю (видео)

Един от най-великите боксьори за всички времена Майк Тайсън заспа в ефир по време на интервю за английското предаване “Good Morning Britain” (Добро утро, Британия) по ITV. По време на включването на най-страховития боец в тежка категория той няколко пъти оклюма и първоначално притесни феновете си, но впоследствие поднесе обяснение.

Hey mate @piersmorgan @GMB @susannareid100 and UK. I tried to stay up late for interview but fell asleep and like a lion I'm hard to wake once asleep. Training hard and going to bed early. I had no monitor so I couldn't see you guys and forgot to look into camera.