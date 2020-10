Италия Тоти: Никога не съм искал от Рома друго освен да побеждаваме 14 октомври 2020 | 14:47 - Обновена Прочетена 88 0



“Отвъд децата и семейството, нещата, които наистина имат значение, е дадената дума. Не ти трябват подписи, договори или адвокати, а просто ръкостискане. Просто да се погледнем в очите. Това са неща, на които са ме научили като малък, и все още вярвам в тях. Обичам да се шегувам и да бъда ироничен, но зад шегата често стои истина. Понякога беше по-добре да не казвам истината. Знаех или си мислех, че тя ще създаде проблеми. Така щях само да нараня себе си и клуба. Предпочитах да го избегна. Да чуя толкова много грешни слухове за мен през годините ме накара да страдам. Имаше случаи, в които тръгвах на война, за да опровергая лъжите по вестниците, радиото или телевизията. Аз съм чувствителен човек. Totti: “Beyond the children, the family, the things that really matters: The given word... You don’t need signatures, contracts or lawyers. Just a handshake.” The king is on the cover of the latest Vanity Fair. pic.twitter.com/wLEh0vqKjA — Wayne Girard (@WayneinRome) October 14, 2020 Дали аз съм избирал попълненията на Рома? Това са глупости. Няма нито един треньор или съотборник, от мнозината, работили с мен, който може да ми каже в лицето: “Ти реши, ти поиска, ти настоя”. Никога не съм искал нищо освен да побеждаваме. Исках силни играчи като Más de Francesco Totti: "¿Si yo elegía los fichajes en la Roma...? Es todo mentira. No hay un solo compañero o entrenador entre los muchos que he conocido que me pueda decir en la cara: 'Has decidido, has pedido, has exigido...' Nunca pedí nada más que poder ganar". pic.twitter.com/y11aFoRcyU — Soy Calcio (@SoyCalcio_) October 14, 2020 Колкото повече се опитвах, толкова повече той гледаше да ги унищожи. Търсеше провокация, кавга или предтекст. Бързо разбрах, че ще е невъзможно да продължа при тези обстоятелства. Така че за първи път от 25 години, между януари и февруари, аз се отказах. Във футбола ти грешиш, всички грешим. Нека кажем, че когато се скарах с него след мача с Легендата на Рома Франческо Тоти говори за раздялата си с клуба, слуховете, че избирал кой играч да бъде привлечен, и взаимоотношенията си с Лучано Спалети.“Отвъд децата и семейството, нещата, които наистина имат значение, е дадената дума. Не ти трябват подписи, договори или адвокати, а просто ръкостискане. Просто да се погледнем в очите. Това са неща, на които са ме научили като малък, и все още вярвам в тях. Обичам да се шегувам и да бъда ироничен, но зад шегата често стои истина. Понякога беше по-добре да не казвам истината. Знаех или си мислех, че тя ще създаде проблеми. Така щях само да нараня себе си и клуба. Предпочитах да го избегна. Да чуя толкова много грешни слухове за мен през годините ме накара да страдам. Имаше случаи, в които тръгвах на война, за да опровергая лъжите по вестниците, радиото или телевизията. Аз съм чувствителен човек.Дали аз съм избирал попълненията на Рома? Това са глупости. Няма нито един треньор или съотборник, от мнозината, работили с мен, който може да ми каже в лицето: “Ти реши, ти поиска, ти настоя”. Никога не съм искал нищо освен да побеждаваме. Исках силни играчи като Джанлуиджи Буфон , Лилиан Тюрам и Фабио Канаваро, защото нямах желание да бъда на втори план, докато другите празнуват. Каква е вината в това? Рано или късно, знаех, че моментът да се оттегля ще дойде. Но започнах да мисля за това едва в последния ми сезон. Предходната кампания осъзнах, че не искат да подновят договора ми. Но всеки път, щом влизах в игра, аз променях развоя на мача и се разписвах. След мача срещу Торино , когато влязох 4 минути преди края (през април 2016 г. и вкара два гола за победата с 3:2 - б.р.), те ми подновиха договора заради феновете. Трябваше да се оттегля в тази перфектна вечер след този апотеоз, както Илари (съпругата му - б.р.) предложи, а аз също си го мислех. След една безсънна нощ аз реших да продължа. За съжаление, взаимоотношенията ми с Лучано Спалети вече бяха развалени.Колкото повече се опитвах, толкова повече той гледаше да ги унищожи. Търсеше провокация, кавга или предтекст. Бързо разбрах, че ще е невъзможно да продължа при тези обстоятелства. Така че за първи път от 25 години, между януари и февруари, аз се отказах. Във футбола ти грешиш, всички грешим. Нека кажем, че когато се скарах с него след мача с Аталанта (през април 2016 г. - б.р.), трябваше да разбера в какво настроение съм тогава и как се събудих. Трябваше да разбера дали съм в добро настроение. Би било невъзможно да стана треньор, бих полудял. Аз съм човек, който винаги иска най-доброто и мисли, че определени грешки в Серия “А” не бива да бъдат допускани”, сподели Тоти пред Vanity Fair.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

