Новият сезон в НБА може да започне в средата на януари 2021

The NBA is trying to achieve several goals for next season:



• Reduce travel

• Play 82 games in less time

• Reduce COVID-19 infection exposure@johnhollinger has more info and key dates in his offseason roadmap https://t.co/Az7RUUAUhr — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) October 13, 2020

По негова информация, първият мач ще бъде изигран на 18 януари - денят на Мартин Лутър Кинг и национален празник в Съединените щати. В понеделник, 12 октомври, завърши сезон 2019/2020 в НБА.



Журналистът от The Athletic - Джон Холинджър, бивш вицепрезидент на Мемфис, обяви възможната дата за началото на новия сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).По негова информация, първият мач ще бъде изигран на 18 януари - денят на Мартин Лутър Кинг и национален празник в Съединените щати. В понеделник, 12 октомври, завърши сезон 2019/2020 в НБА.Шампион стана Лос Анджелис Лейкърс, който надви Маями в шест мача.

