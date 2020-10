Англия Манчестър Юнайтед отказал да пусне Ромеро под наем в Евертън 14 октомври 2020 | 13:06 - Обновена Прочетена 329 0



33-годишният аржентинец беше разочарован от това решение на "червените дяволи". Ситуацията се усложни с изключването на вратаря от заявката за Шампионската лига, за което самият Ромеро не беше информиран предварително. Манчестър Юнайтед възнамерява да разгледа само възможността за постоянен трансфер на аржентинеца за 8 милиона лири, но заинтересованите клубове смятат тази сума за твърде висока.



Вратарят Серхио Ромеро можеше да се присъедини към Евертън под наем в последния ден от трансферния прозорец, но въпреки предложението от 2 милиона лири и изплащането на цялата заплата на футболиста, Манчестър Юнайтед блокира сделката, съобщава The Athletic.33-годишният аржентинец беше разочарован от това решение на "червените дяволи". Ситуацията се усложни с изключването на вратаря от заявката за Шампионската лига, за което самият Ромеро не беше информиран предварително. Манчестър Юнайтед възнамерява да разгледа само възможността за постоянен трансфер на аржентинеца за 8 милиона лири, но заинтересованите клубове смятат тази сума за твърде висока.

