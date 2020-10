Бътън ще дебютира в Британския GT шампионат

Световният шампион във Формула 1 за 2009 година Дженсън Бътън ще направи своя дебют в Британския GT шампионат на пистата „Силвърстоун“ следващия месец.

Британецът ще се състезава с автомобил McLaren 720S в клас GT3, който ще бъде регистриран за надпреварата от Jenson Team Rocket RJN, който е частична собственост на 15-кратния Гран При победител. В тричасовата надпревара на „Силвърстоун“ Бътън ще си партнира със своя сънародник Крис Бънкомб.

NEWS: @JensonButton will make his GT3 debut with Jenson Team Rocket RJN in next month's British GT season finale at Silverstone.



