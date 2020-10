Никола Миротич е с коронавирус

Една от най-големите звезди в европейския баскетбол - Никола Миротич, е заразен с коронавирус. Новината обяви самият играч на Барселона, който ще пропусне мача с Валенсия от третия кръг на Евролигата тази вечер. Миротич добави, че се чувства добре и се намира в самоизолация.

Quiero contaros que he dado positivo por COVID19 y desgraciadamente no podré estar en el partido de hoy. Me encuentro bien y estoy siguiendo las indicaciones médicas. Quiero desear mucha suerte a mis compañeros, les apoyaré desde la distancia! #ForcaBarca