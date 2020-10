Колоездене Суперзвездата Петер Саган спечели 10-ия етап в "Джирото" 13 октомври 2020 | 17:38 - Обновена Прочетена 101 0



Суперзвездата на световното колоездене Петър Саган от тима на "Бора-Хансгроу" спечели 10-ия етап от Обиколката на Италия - 177 километра от Ланчиано до Торторето.

I'd like to thank every single team member of @BORAhansgrohe and all our sponsors for my first victory at the @giroditalia !! Without you, this wouldn't have been possible. Grazie !!



(Photo @bettiniphoto) pic.twitter.com/VuCTDU3G8v — Peter Sagan (@petosagan) October 13, 2020 За словака това бе първа етапна победа в кариерата му в "Джирото" и общо 114-а в кариерата му. Той има и 17 етапни победи в трите големи обиколки - на Италия (1), Франция (12) и Испания (4), като така стана 99-ият състезател с подобно постижение.



Great stage! Entertainment from start to finish! Deserved win by @petosagan of @BORAhansgrohe and his first stage win in the @giroditalia #Giro #Giro103 pic.twitter.com/OxdtvYiKw8 — World Cycling Stats (@wcsbike) October 13, 2020 129 километра преди финала Саган и още няколко колоездачи образуваха група на бегълците, като всички без него бяха застигнати в някакъв момент. Словакът осъществи последната си и решителна атака 12 километра преди финала в Торторето и до края кара сам, като пресече финанлата линия за 4 часа, 1 минута и 56 секунди.

На второ място на 19 секунди остана американецът Брандън Макнълти, а трети финалната линия на 23 секунди пресече лидерът в генералното класиране Жоао Алмейда. Заедно с португалеца пристигнаха и повече от останалите фаворити за "розовата фланелка", но не и датчанинът Якуб Фулсанг, който спука гума на спускане 9 километра преди края и трябваше да изчака свой съотборник от "Астана", който да му услужи с велосипеда си.



Така в общото класиране Алмейда е първи с 39 часа, 38 минути и 5 секунди. Втори на 34 секунди е холандецът Вилко Келдерман, а испанецът Пейо Билбао е трети на 43 секунди. В шестицата в челото са още италианците Доменико Поцовиво (57 секунди) и Винченцо Нибали (1:01 минути) и австриецът Патрик Конрад (1:15 минути).



В класирането за "цикламената фланелка" при спринтьорите начело остава французинът Арно Демар със 167 точки, но Саган, който остава втори, успя да стопи аванса му до само 20 точки. Трети е световният шампион Филипо Гана от Италия с 51 точки. При катерачите начело е Рубен Герейро от Португалия.



В сряда Обиколката на Италия се преполовява с 11-ия етап, 182 километра от Порто Сант'Елпидио до Римини.

