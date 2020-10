Изключиха играч от English Open, защото баща му дал положителна проба

Оливър Лайнс се оплака, че е бил изхвърлен от турнира English Open, защото баща му Питър е дал положителна проба за новия коронавирус. Само че Оливър е тестван негативно, спечелил е вече първия си мач, а и не е прекарвал време с баща си от събота сутрин, а пък тестът на Питър е от понеделник следобед.

I test negative I win my match a day later my dad then tests positive I didn’t spend any time with since Saturday morning his test was Monday afternoon and now I’m out as well!! Fair one