Лека атлетика Йоханес Фетер ексклузивно пред Sportal.bg: Световният рекорд не е моята цел, искам олимпийско злато 13 октомври 2020 | 14:27 Прочетена 6 0



копирано

Sportal.bg от родната Германия, в което говори за пандемията, световния рекорд, постиженията си и бъдещите си цели.



- Йоханес, как се чувстваш, как беше твоята ваканция в Италия?

- Чувствам се добре. Ваканцията мина добре - бях в Италия. Това беше нещо, от което имах нужда след този кратък сезон. Сега започвам тренировки малко по малко - играя хандбал. В средата на октомври започвам подготовка за следващата година.



View this post on Instagram A post shared by Johannes Vetter (@johannes_vetter) on Sep 26, 2020 at 8:38am PDT

- 97.76 метра е голям резултат - очакваше ли го, особено тази година? - След моята операция на левия глезен много скоро след Световното първенство през миналата година не бях сигурен как ще бъде тази година. Но ние пробвахме хвърляния с различна техника - подобрихме много неща. Така че вече бях сигурен, че ще съм в състояние за много хвърляния над 90 метра. Щастлив съм, че постигнах този резултат в такава луда година.



View this post on Instagram A post shared by Johannes Vetter (@johannes_vetter) on Sep 6, 2020 at 10:00am PDT - Как се чувстваш като №2 в света за всички времена в хвърлянето на копие?

- Много е трудно да го обясня. Това е просто резултат - за мен не е нищо специално. Беше огромно хвърляне, но веднага след него си поставих нови цели за следващата година и мисля, че не съм приключил.



- А какво мислиш за световния рекорд - смяташ ли, че си готов за подобриш световния рекорд на Ян Железни някой ден? Беше близо до това тази година.

- Разбира се, но зависи от условията - от стадиона, от вятъра. Трябва да има слаб вятър. Ще видим как ще е в бъдеще. Може да имам перфектен ден в бъдеще или много лоши условия. Ако имам добри условия, съм сигурен, че мога да подобря рекорда. Но това не е моята първа цел. Това не е целта, която поставям пред себе си всеки ден. Имаме олимпийски игри следващата година, които са моят най-голям приоритет в момента.



- Как беше пандемията за теб - какво се промени по време на пандемията?

- Беше малко трудно с тренировките, особено през март и април. В Германия затвориха много от спортните съоръжения. Аз бях късметлия, защото в моя роден град аз и треньорът ми можехме да тренираме. Имахме някои малки рестрикции, но не големи. Не беше лесно, но за цялата година беше добре. Не е хубаво да имаш състезания без публика, но мисля, че трябва да се справиш с това. Беше много, много луда, но и щастлива година за мен.



- Ще има ли Олимпийски игри в Токио догодина според теб?

- Мисля, че организаторите са много фокусирани върху това да има олимпийски игри следващата година. Вложени са много пари от Международния олимпийски комитет и от Японското правителство. Смятам, че те все още имат достатъчно време да направят добра концепция за всички спортисти. Напълно убеден съм, че ще има Олимпиада следващата година - с или без публика. Зависи как ще се развие цялата ситуация в следващите седмици и месеци, особено следващата година. Но съм напълно сигурен, че те ще намерят начин да можем да се състезаваме в Токио.



View this post on Instagram A post shared by Johannes Vetter (@johannes_vetter) on Sep 13, 2020 at 10:16am PDT - Какво е мнението ти за Олимпиада без публика - няма ли да бъде скучно, ще бъде странно? Ти знаеш след тази година как би било без публика?

- За мен няма значение. Имах такава ситуация тази година - разбира се, не е най-добрата ситуация, но както казах - това е ситуация, с която трябва да се справиш. За пример - нашият национален шампионат в Германия тази година беше без публика и направих добро хвърляне от 87 метра. Адаптирам се към ситуацията. Ако има Олимпиада, това е Олимпиада - няма значение дали ще е с публика или без. Това е състезание като всяка друга година.



Може би ще има само японски фенове. Това не е нещо, което аз мога да кажа. Разбира се, че ще се радвам да има публика, но мога да се справя, ако няма публика на стадиона.



- Но как ще бъде за теб - това ще е сякаш си на тренировка, а не на голямо състезание като Олимпийските игри?

- Смятам, че всичко зависи от психиката ти. Аз имам силна психика и го показах тази година. Имаше състезания без публика и такива с малко публика. Смятам, че всичко зависи от твоята глава и от твоя манталитет. Разбира се, сигурен съм, че ще има хора, които няма да могат да се адаптират толкова добре. Но всеки трябва да си намери своя начин.



- Нашият национален рекордьор в копието Марк Славов идва в Германия през ноември и ще тренира с олимпийския шампион Томас Рьолер. Какво мислиш за тази стъпка? Тази година той постигна резултат над 83 метра.

- Мисля, че хвърлянето на копие израства. Има много хора, както и млади момчета, които гледат към копието, особено към германците, защото ние постигаме силни резултати в момента. Но е хубаво, че имаме такава голяма общност, чрез която можем да мотивираме млади атлети от цял свят.



Ако може да се развие и да тренира в Йена с Томас, това трябва да е добре за него.



- Бил ли си някога в България?

- Не, но ако има голямо състезание там, ще дойда.



- А познаваш ли някои от българските атлети?

- Може би, ако ми кажеш някои имена, ще мога да кажа.



- Ивет Лалова, Тихомир Иванов, Габриела Петрова или пък може би световната рекордьорка в скока на височина Стефка Костадинова?

- Да, разбира се, знам за Стефка Костадинова.



View this post on Instagram A post shared by Johannes Vetter (@johannes_vetter) on Mar 31, 2019 at 9:56am PDT - Готов ли си да станеш олимпийски шампион следващата година и да победиш действащия шампион Томас Рьолер?

- Зависи от това как ще премине зимата и как ще протекат тренировките. Най-важното е да останем здрави. Ако остана здрав през зимата, съм сигурен, че ще направя добра подготовка. Това е най-голямата цел следващата година - да спечеля златния медал. Това е цел, която наистина искам да постигна.



- Какво би искал да кажеш на своите фенове в България?

- Много съм щастлив, че имам фенове в България. Оценявам всичките фенове от цял свят, особено на копието и атлетиката. Ако мога да им кажа нещо: "Останете мотивирани в тези луди времена". Аз самият имам още много неща, които да подобрявам.

Световният шампион в хвърлянето на копие от Лондон 2017 Йоханес Фетер направи изключително силен сезон, в който стигна до резултат от 97.76 метра и излезе на второ място във вечната ранглиста на дисциплината. Преди него е единствено световният рекордьор Ян Железни с 98.48 метра от 1996 година. Фетер се съгласи да даде екслузивно интервю заот родната Германия, в което говори за пандемията, световния рекорд, постиженията си и бъдещите си цели.- Чувствам се добре. Ваканцията мина добре - бях в Италия. Това беше нещо, от което имах нужда след този кратък сезон. Сега започвам тренировки малко по малко - играя хандбал. В средата на октомври започвам подготовка за следващата година.- След моята операция на левия глезен много скоро след Световното първенство през миналата година не бях сигурен как ще бъде тази година. Но ние пробвахме хвърляния с различна техника - подобрихме много неща. Така че вече бях сигурен, че ще съм в състояние за много хвърляния над 90 метра. Щастлив съм, че постигнах този резултат в такава луда година.- Много е трудно да го обясня. Това е просто резултат - за мен не е нищо специално. Беше огромно хвърляне, но веднага след него си поставих нови цели за следващата година и мисля, че не съм приключил.- Разбира се, но зависи от условията - от стадиона, от вятъра. Трябва да има слаб вятър. Ще видим как ще е в бъдеще. Може да имам перфектен ден в бъдеще или много лоши условия. Ако имам добри условия, съм сигурен, че мога да подобря рекорда. Но това не е моята първа цел. Това не е целта, която поставям пред себе си всеки ден. Имаме олимпийски игри следващата година, които са моят най-голям приоритет в момента.- Беше малко трудно с тренировките, особено през март и април. В Германия затвориха много от спортните съоръжения. Аз бях късметлия, защото в моя роден град аз и треньорът ми можехме да тренираме. Имахме някои малки рестрикции, но не големи. Не беше лесно, но за цялата година беше добре. Не е хубаво да имаш състезания без публика, но мисля, че трябва да се справиш с това. Беше много, много луда, но и щастлива година за мен.- Мисля, че организаторите са много фокусирани върху това да има олимпийски игри следващата година. Вложени са много пари от Международния олимпийски комитет и от Японското правителство. Смятам, че те все още имат достатъчно време да направят добра концепция за всички спортисти. Напълно убеден съм, че ще има Олимпиада следващата година - с или без публика. Зависи как ще се развие цялата ситуация в следващите седмици и месеци, особено следващата година. Но съм напълно сигурен, че те ще намерят начин да можем да се състезаваме в Токио.- За мен няма значение. Имах такава ситуация тази година - разбира се, не е най-добрата ситуация, но както казах - това е ситуация, с която трябва да се справиш. За пример - нашият национален шампионат в Германия тази година беше без публика и направих добро хвърляне от 87 метра. Адаптирам се към ситуацията. Ако има Олимпиада, това е Олимпиада - няма значение дали ще е с публика или без. Това е състезание като всяка друга година.Може би ще има само японски фенове. Това не е нещо, което аз мога да кажа. Разбира се, че ще се радвам да има публика, но мога да се справя, ако няма публика на стадиона.- Смятам, че всичко зависи от психиката ти. Аз имам силна психика и го показах тази година. Имаше състезания без публика и такива с малко публика. Смятам, че всичко зависи от твоята глава и от твоя манталитет. Разбира се, сигурен съм, че ще има хора, които няма да могат да се адаптират толкова добре. Но всеки трябва да си намери своя начин.- Мисля, че хвърлянето на копие израства. Има много хора, както и млади момчета, които гледат към копието, особено към германците, защото ние постигаме силни резултати в момента. Но е хубаво, че имаме такава голяма общност, чрез която можем да мотивираме млади атлети от цял свят.Ако може да се развие и да тренира в Йена с Томас, това трябва да е добре за него.- Не, но ако има голямо състезание там, ще дойда.- Може би, ако ми кажеш някои имена, ще мога да кажа.- Да, разбира се, знам за Стефка Костадинова.- Зависи от това как ще премине зимата и как ще протекат тренировките. Най-важното е да останем здрави. Ако остана здрав през зимата, съм сигурен, че ще направя добра подготовка. Това е най-голямата цел следващата година - да спечеля златния медал. Това е цел, която наистина искам да постигна.- Много съм щастлив, че имам фенове в България. Оценявам всичките фенове от цял свят, особено на копието и атлетиката. Ако мога да им кажа нещо: "Останете мотивирани в тези луди времена". Аз самият имам още много неща, които да подобрявам. 0



копирано

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 6

1