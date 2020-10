Тенис Впечатляващо! Финалисти от „Големия шлем“ и куп звезди на световния тенис идват за най-силния Sofia Open! 13 октомври 2020 | 12:15 - Обновена Прочетена 9443 0



Изключителни тенисисти пристигат в България за Sofia Open 2020 от 7 до 14 ноември! Играч от Топ 10 на световната ранглиста, седем представители на Топ 20, трима финалисти в турнири от Големия шлем и един бивш шампион в „Арена Армеец“. Списъкът с участниците на Sofia Open 2020 не само е най-силният в историята на турнира. Това е най-впечатляващата селекция изобщо в турнир от категория 250 на АТП от близо четири години насам.



Вече са ясни имената на 19 от звездните участници в петото юбилейно издание на турнира в София. Диего Шварцман (№8 в света), Гаел Монфис (№11), Денис Шаповалов (№12), Роберто Баутиста Агут (№13), Пабло Кареньо Буста (№15), Фабио Фонини (№16), Карен Хачанов (№17), Милош Раонич (№21), Феликс Оже-Алиасим (№22), Душан Лайович (№24), Каспер Рууд (№25), Борна Чорич (№27), Тейлър Фриц (№28), Алекс де Минор (№29), Филип Краинович (№30), Ян-Ленард Щруф (№32), Николоз Басилашвили (№33), Кей Нишикори (№35) , Кевин Андерсън (“запазен ранкинг“ №14) успяха да влязат в звездната компания, която ще спори за титлата в София.





Sofia Open пази "уайлд кард" за Григор Димитров Забележителното е, че с изключение на Кевин Андерсън всички те са в Топ 40 на света, като списъкът на приетите по право в основната схема се затвори на №35 в световната ранглиста – Кей Нишикори (Яп). Андерсън влезе в схемата, тъй като заради операция на коляното отсъства повече от шест месеца и по тази причина използва т.нар. „запазен ранкинг”, което представлява мястото, заемано от него в ранглистата към датата на хирургическата интервенция (№14 от 12 август 2019 г.) Диего Шварцман дебютира в понеделник в Топ 10 на световната ранглиста. След полуфинала на „Ролан Гарос” 170-сантиметровият аржентинец се изкачи до №8 – най-високата позиция в професионалната му кариера. Шварцман има три титли на от турнири на АТП, а през тази година игра финали в Кордоба и на Мастърса в Рим.



Гаел Монфис ще играе за втора поредна година на Sofia Open. Французинът бе полуфиналист при дебюта си през 2019-а, като отстъпи на бъдещия шампион Даниил Медведев. Монфис е №11 в световната ранглиста и е спечелил десет турнира на АТП. Последните два датират от февруари тази година – в Ротердам и Монпелие.



21-годишният Денис Шаповалов е най-високо класираният канадец в световната ранглиста. От понеделник е под №12, като в края септември достигна №10. През миналата година стана шампион на турнира в Стокхолм и спечели първата си титла от турнир на АТП.



Роберто Баутиста Агут е първият победител от турнира в София. Испанецът спечели изданието през 2006 г. и има общо девет титли в кариерата си. Баутиста Агут игра полуфинал на Уимбълдън миналата година и помогна на Испания да спечели Купа „Дейвис”, а в момента е №13 в актуалната ранглиста на АТП.



Пабло Кареньо Буста е двукратен полуфиналист на US Open, а миналата седмица достигна четвъртфинал на „Ролан Гарос”. 29-годищният испанец има четири титли на сингъл и четири титли на двойки от турнири на АТП, като през август с Алекс де Минор спечелиха Мастърса в Ню Йорк.



Фабио Фонини е деветкратен шампион в турнири на АТП на сингъл, а през 2015 г. стана шампион на двойки на Аустрелиън оупън в компанията на Симоне Болели. 33-годишният италианец е без прекъсване в Топ 20 на световната ранглиста в продължение вече на 113 седмици.



Кей Нишикори е най-титулуваният участник в тазгодишния Sofia Open. 30-годишният японец е 12-кратен победител в турнири на АТП, като има общо 26 достигнати финала. През 2014 г. бе финалист на US Open, а скоро след това се изкачи до рекордната в кариерата си позиция под №4 в световната ранглиста. В момента е 35-и.



Милош Раонич е друг финалист в турнир от „Големият шлем“, който ще играе тази година в София. Канадецът отстъпи на Анди Мъри в решителния мач на „Уимбълдън“ през 2016 г. когато достигна до №3 в ранглистата. Роденият в Подгорица 196-сантиметров гигант има осем титли от турнири на АТП. През август тази година игра финал на Мастърса в Ню Йорк, където загуби от Джокович.



Кевин Андерсън има два финала в „Големия шлем” в кариерата си. Живеещият във Флорида южноафриканец загуби от Надал в спор за титлата на US Open през 2017-а и от Джокович на финала на „Уимбълдън” година по-късно. Спечелил е шест титли на сингъл от турнири на АТП, но две операции на коляното в последните 14 месеца го смъкнаха извън Топ 100 на световната ранглиста.



Последните двама тенисисти, влизащи по ранкинг в основната схема на Sofia Open ще бъдат определени най-късно на 6 ноември. Тъй като турнирът в София е предшестван от Мастърса в Париж, по правилника на АТП надпреварата от по-ниска категория е задължена да предостави два от т.нар. special exempt. Това означава, че ако тенисист, приет да играе в квалификациите в „Арена Армеец”, стигне полуфинал в Париж, той ще влезе в основната схема в София поради невъзможност да се включи в пресявките. Ако няма подобен случай двете места ще бъдат дадени на играчи от листата на чакащите в София. Към момента тя се оглавява от Гуидо Пеля (Арж), следван от Юго Юмбер (Фр), Адриан Манарино (Фр), Марин Чилич (Хър) и др.



„Голям престиж е за София, не само да е единственият на Балканите, но и да е сред малцината градове в световен мащаб като цяло, домакин на престижен турнир на АТП от категория 250. Петото издание на Sofia Open ще бъде най-силното досега. Като притежател на лиценза основна цел на Brandplus с провеждането на този турнир е не само всяка година да доведе в София тенисисти от световна класа, но и с времето да утвърди Sofia Open сред най-класните турнири от категорията 250 на АТП. Гордеем се със списъка на участниците тази година: тенисист от Топ 10, седем от Топ 20 и 15 от Топ 30 на световната ранглиста гарантират, че очите на целия свят ще са обърнати към София благодарение на телевизионното излъчване и отразяването в медиите. И не на последно място: напълно е възможно резултатите от турнира в София да определят последните участници във финалния турнир на АТП за 2020 г. в Лондон.



Към момента продължаваме да сме в непрестанна комуникация с Григор Димитров и хората от неговия щаб. Както знаете, той подписа договор за участие на Sofia Open за оригиналните дати в края на септември и началото на октомври. Надяваме се, че Григор, който несъмнено обича България, ще играе на пренасрочения Sofia Open и ще приеме „уайлд кард”, която пазим специално за него. А що се касае до другите две „уайлд кард”, много топтенисисти проявяват интерес към тях и решението на кого да бъдат дадени ще бъде оповестено в следващите седмици“, заяви Кавери Годхинди, изп. директор на Brandplus и Sofia Open.



„Списъкът с участниците е феноменален! Горд съм, че красивата ни столица София отново ще бъде домакин на такова престижно международно тенис събитие. Въпреки несигурността, отборът, организиращ Sofia Open, реши да продължи напред, защото ние носим отговорност към София, към България, към всички фенове, към играчите и към прекрасния спорт тенис - в името на младите! Въпреки че е голямо предизвикателство и много трудно, това беше правилното решение. Надяваме сме, че здравословната ситуация ще остане стабилна и ще имаме възможността да се насладим на страхотен тенис и на телевизионно излъчване, което ще покаже София и Sofia Open по целия свят. Нашата красива България и хората тук заслужават прекрасната ни страната да бъде видяна в положителна светлина и уникалната българска история и богатото културно наследство да бъдат споделени с целия свят“, заяви президентът на Българската федерация по тенис Стефан Цветков.



“Sofia Open 2020 ще бъде нещо изключително. Погледнете само списъка с участниците – повече от впечатляващ! София и България трябва да се гордеят с турнира си. България е сред малкото държави в света, които ще организират турнир от АТП тура след прекъсването на сезона заради пандемията от коронавирус. Sofia Open е и единственият турнир, който се провежда в седмицата, започваща на 9 ноември, така че цялото внимание на тенис обществеността по света ще е насочено към България. Милиони зрители ще гледат тенис на най-високо ниво и Sofia Open ще бъде възможно най-добрата реклама на красивата България. А най-голямото удоволствие ще бъде за всички фенове на тениса, които ще бъдат в „Арена Армеец“ от 7 до 14 ноември и ще имат възможност да се насладят лично на турнир от изключителна класа и да гледат тези фантастични играчи в действие“, заяви турнирният директор на Sofia Open Горан Джокович. Информация за билетите за Sofia Open 2020 ще бъде обявена скоро.

