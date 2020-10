НБА 76 арестувани по време на празненствата за титлата на Лейкърс 13 октомври 2020 | 09:18 Прочетена 204 0



Тълпата, наброяваща между 1000 и 2000 души, се е събрала пред клубната зала "Стейпълс Сентър" след шестия мач от финалната серия срещу Маями, спечелен със 106:93, който донесе трофея.

*COVID PARTY ALERT* Thousands of Lakers fans gathered in downtown Los Angeles to celebrate Lakers’s 1st NBA Championship in decade by giving each other gift of COVID. Pro-COVID influencers like Taylor Caniff present. One man hung from traffic light because he values his life. pic.twitter.com/6LGBsM9DUi — Def Noodles (@defnoodles) October 12, 2020 Властите съобщават, че при безрезиците осем служители на реда са получили медицинска помощ, а трима фенове са откарани в болница заради наранявания от стоп патрони.



Според доклада празненствата са били в голямата си част мирни, но на тях е имало запалянковци, проявили агресия, които са хвърляли стъклени бутилки, камъни и други предмети.

Los Angeles Lakers fans gathered outside the Staples Center and a mural of the late Lakers legend Kobe Bryant with his daughter Gianna to celebrate the team's 17th NBA championship.



: Getty Images via AFP/Brandon Bell pic.twitter.com/mfXOuGSUzV — Philstar.com (@PhilstarNews) October 12, 2020 Публичните събирания в Лос Анджелис все още са забранени заради пандемията от коронавирус и това е причината 17-кратните шампиони Лейкърс все още да не са оповестили официално дата и място за празненства за титлата. Тя е първа за отбора от 2010 насам, когато покойният Кобе Брайънт изведе отбора до пети трофей в кариерата си.

Los Angeles Lakers fans have had it tough. 10 years without a championship. Can’t imagine what that pain is like. https://t.co/AZD12D5hR8 — Hayden Heilshorn (@HaydenH971) October 12, 2020 17-ата титла на Лейкърс е в памет именно на Брайънт, който през януари почина заедно с дъщеря си Джана в катастрофа с хеликоптер.

