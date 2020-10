Стефан и Максим Иванови: Какво е да изминеш 8230 км в океана с лодка за 105 дни

View this post on Instagram

Бихме искали да споделим, че моята съпруга и майка на Макс - Жени (Zhenie Ivanova) - е нашата сбъдната мечта за съпруга и майка!!! Въпреки че до последния момент не знаеше дали да ни пусне в океана, тя ни подкрепяше с любов и всеотдайност от игла до конец и като ръководител на наземния екип организира храната, логистиката, комуникациите, материалите в социалните медии, както и безброй други задачи без изпълнението на които нямаше как да отплаваме!!! Жени и двете баби на Макс - майка ми Карина Димитрова и тъщата ми Зоя Софрониева - бяха помислили за всички възможни и невъзможни беди, които биха могли да ни се случат и със своите безброй грижовни съвети ни помогнаха да избегнем редица от тях - слънчеви удари, недоспиване, морски хищници и т.н. както и да се насладим на нещата на които можеше и да забравим да обърнем внимание!!! Сестрата на Макс - Лара Иванова - помогна със строежа на лодката и заедно с моите баща, сестра, брат, свекър, бълдъза, лели, чичовци, племенници, племеннички, братовчеди и останалите членове на нашата фамилия беше част от най-подкрепящото семейство, което човек може да сънува. Бяме ощастливени и от това че стари приятели и приятели, които никога не бяхме срещали до сега, ни изпращаха тонове положителна енергия, която ни тласкаше напред от началото до края а и след него! Благодарим смирено на всички! Надяваме се да се сбъдват и вашите мечти и сме насреща да помагаме с каквото можем!!!

