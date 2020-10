Следващите два мача на Зенит (Санкт Петербург) в Евролигата няма да се състоят заради 8 заразени играчи

View this post on Instagram

Очередное тестирование методом ПЦР (Covid-19) выявило положительные тесты еще у 2 игроков и 3 тренеров основной команды. Остальная часть команды будет проходить ПЦР-обследование ежедневно. В виду сложившейся ситуации тренировочный процесс основной команды ПРИОСТАНОВЛЕН во избежание дальнейшего распространения вирусной инфекции. Все тренеры и игроки изолированы и находятся под наблюдением медицинского штаба. Таким образом, в настоящий момент в основной команде Клуба положительные результаты на наличие Covid-19 у 6 игроков, 3 тренеров и 1 массажиста. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

