Гъруин Прайс спечели Световния Гран При по дартс

По пътя си до финала 35-годишният уелсец първо победи Джърмейн Уатимена с 2:0, след това елиминира Кай Хуйбрехтс на 1/8-финала с 3:0, после взе скалпа и на Джефри де Зваан на 1/4-финала с 3:1, за да дойде драматичният 1/2-финал с Дейв Чизнъл, измъкнат с огромни усилия и с малко късмет с 4:3.

CHAMPION



Gerwyn Price wins the 2020 @BoyleSports World Grand Prix, beating Dirk van Duijvenbode 5-2 in the final.



A worthy Champion pic.twitter.com/muqiewNKtU — PDC Darts (@OfficialPDC) October 12, 2020

На финала обаче "Ледения" опрадва напълно прякора си и демострира здрави нерви, като взе инициативата от самото начало и не я изпусна до края, като се наложи с 5:2 лега.



Световният шампион Питър Райт отпадна още в първия кръг от Райън Джойс (0:2), докато световният №1 и носител на титлата в турнира Майкъл ван Гервен стигна до 1/4-филанала, където бе спрян от Саймън Уитлок (0:3).



Ван Дуйвенбоде пък бе приятната изненада в турнира. 28-годишният нидерландец, който е едва 73-и в световната ранглиста, впечатли всички с изявите си, елиминирайки по пътя си до финала елитни играчи като Менсур Сульович, Димитри ван ден Берг, Гари Андерсън и Саймън Уитлок. В битката за трофея той също показа някои хубави неща, но във важните моменти Прайс бе по-точен и успяваше да наложи волята си.



Статистиката красноречиво показва, че в повечето показатели двамата играчи бяха равностойни. Средните показатели на Прайс са 88,19, докато Ван Дуйвенбоде е с 87,07. При чекаутите "Ледения" бе малко по-точен с 50% успешни хвърляния, докато "Титана" имаше 44,44% добри попадения. Нидерландецът хвърли 8 максимума, срещу 7 на уелсеца.





A fourth televised title for Gerwyn Price as his family watch him lift the BoyleSports World Grand Prix trophy! pic.twitter.com/R2NzjMqCCV — PDC Darts (@OfficialPDC) October 12, 2020

С тази победа Прайс си осигури 110 хил. паунда, докато Вад Дуйвенбоде ще прибави 50 хил. паунда в сметката си.







