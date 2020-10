Италия Халф на Юве: Няма да си мълча и да дриблирам 12 октомври 2020 | 21:21 - Обновена Прочетена 890 1



“Тази година в началото на сезона имахме мач, а след него феновете издаваха маймунски звуци срещу мен. Това е потресаващо. Прибрах се у дома в Далас и ме е страх да шофирам през нощта само защото ме е страх какво ще се случи, ако ме спрат. Представлявам държава, която е възможно дори да не ме приема, и то заради цвета на кожата ми. Определено това е малко сърцераздирателно. Когато носех капитанската лента, усетих, че това е задължение и отговорност. Първо, защото съм американец и, второ, защото съм тъмнокож американец. I’m not going to make my opinion small just because people believe

Усетих нуждата да повиша осведомеността за това отвъд Океана. Получих голяма подкрепа, както и голяма омраза. Ти си футболист, не бива да изразяваш политически позиции. А аз си мислех: това въобще не е политическа позиция, човек загуби своя живот. Няма да си мълча и да дриблирам. Няма да омаловажавам мнението си само защото хората си мислят, че трябва просто да играя футбол. Не искам да ме знаят само като голям футболист. Искам да ме знаят като голям човек. Това, което се опитвам да направя и да започна, е да създам моето наследство. Тази моя версия, която обичам", заявява Маккени във видеото.

