“Франс Футбол” обяви номинациите си за най-добрите халфове в историята

От “Франс Футбол” обявиха номинираните 20-има дефанзивни и 20-има офанзивни халфове в анкетата им за най-добър състав в историята на футбола. Както е известно, тази година списанието няма да организира гласуване за “Златната топка” и затова предприе допитване за най-добрите футболисти за всички времена. Те ще бъдат определени от жури, съставено от 170 журналисти, а схемата на състава ще е 3-4-3. На 12 октомври бяха обявени номинациите на 40-има вратари и защитници, а на 19 октомври ще стнат известни тези на 40-има нападатели.

All the midfields nominees ! #BOdreamteam



Nest step : 19th of October

10 right forwards, 10 centre forwards and 10 left forwards pic.twitter.com/MClWUr5xNe