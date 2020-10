Англия Клоп успокои 11-годишен фен с трогателно писмо 12 октомври 2020 | 19:26 - Обновена Прочетена 1194 0



В социалните мрежи набра популярност писмо, което мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп е изпратил на 11-годишен фен на клуба, който преди това му е писал, за да го попита как да се справи с притесненията си, свързани с новата учебна година. Това не е първият път, в който германският специалист отговоря на писмо на малък футболен привърженик. Клоп спечели още симпатии с писмо до 10-годишен фен на Юнайтед Ето какво гласи писмото на Юрген Клоп:



Здравей Люис,



Може ли да започна, като ти споделя една тайна? Аз ставам нервен. За да бъда напълно честен, щях да се тревожа, ако не ставах нервен, защото когато това става, то ти дава възможност да превърнеш тази енергия в нещо позитивно. Знам, че за момче на твоята възраст може да е странно, че мениджърът на Ливърпул може да се чувства по същия начин като теб, но е така.



От твоето писмо става ясно, че си много внимателен и грижовен, а когато имаш тези качества, много е трудно да не бъдеш нервен. Попита ме какво правя, когато моите играчи се чувстват по такъв начин, и отговорът е прост - напомням им колко са важни те за мен и колко много вярвам в тях. Нямам съмнение, че ще е същото за твоето семейство и теб. 'Can I start by telling you a secret? I get nervous.'



Jürgen Klopp sent a personal letter to an 11 year old fan who wrote to the @LFC boss to tell him about his anxiety and stress of starting school.



This is brilliant. pic.twitter.com/IOEzUxxO9o — SPORF (@Sporf) October 12, 2020 Няма нужда да се притесняваш, че се случват лоши неща. Както знаеш, губил съм много финали и това не е добро чувство, но с помощта на семейството ми и приятелите ми аз продължих и накрая успяхме да се зарадваме на някои много хубави моменти. Ако мислех твърде много за лошите моменти, знам, че това нямаше да бъде възможно, така че, моля те, бъди позитивен за себе си и гледай напред към брилянтното време, за което съм сигурен, че ще имаш, докато порастваш.



Не забравяй, че ти си част от семейството на Ливърпул, а това означава, че има милиони и милиони хора като теб, които искат да си възможно най-щастлив. Твоята подкрепа означава много за мен и за всички в Ливърпул, така че се надявам, че това писмо показва, че и ние те подкрепяме.



You’ll Never Walk Alone



Калоян Антонов

