Рондо вече има титли с двете най-велики организации в НБА

След повече от 12 години чакане Ражон Рондо отново е шампион на НБА. 34-годишният плеймейкър спечели втори пръстен в кариерата си, след като неговият тим - Лос Анджелис Лейкърс, се върна на върха в Лигата след успех с 4-2 победи над Маями Хийт във финалната серия. По този начин Рондо се превърна в първият баскетболист, спечелил поне по един пръстен с двете легендарни враждуващи организации - Бостън Селтикс и ЛА Лейкърс, откакто съперничеството между е тях е специално обособено.



2x NBA champion, 1x champ with the @Lakers... Rajon Rondo! #LakeShow pic.twitter.com/6gm9dn0Kz7 — NBA (@NBA) October 12, 2020 Интерес в случая буди следният детайл, който предизвиква внимание - Клайд Ловалет печели титли с двете организации много преди Рондо - през 1954 г. с Лейкърс и 1963 г. и 1964 г. с Бостън, но когато се е случило това, "езерняците" все още са били в Минеаполис, а съперничеството между двата отбора практически не е съществувало.



Rondo is the first player ever to win a ring with the L.A. Lakers and the Boston Celtics pic.twitter.com/74k3RiO4fn — Bleacher Report (@BleacherReport) October 12, 2020 Рондо имаше основна заслуга за 17-ата титла на “келтите” през 2008-а, а през вече изминалата заключителна фаза на нетрадиционния сезон 2019/20 записа страхотно представяне и помогна за още един 17-и - този път в историята на "езерняците".

LeBron James posts 28 PTS, 14 REB, 10 AST as the @Lakers win Game 6 and become the 2020 NBA Champions, capturing their 17th championship in franchise history! #NBAFinals



Anthony Davis: 19 PTS, 15 REB

Rajon Rondo: 19 PTS

Caldwell-Pope: 17 PTS pic.twitter.com/liLI8dlnGn — NBA (@NBA) October 12, 2020 Рондо имаше основна заслуга за 17-ата титла на “келтите” през 2008-а, а през вече изминалата заключителна фаза на нетрадиционния сезон 2019/20 записа страхотно представяне и помогна за още един 17-и - този път в историята на "езерняците". Магьосникът на плеймейкърската позиция напомни за високата си класа в тазгодишното издание на плейофите, в което остави средно по 8.9 точки, 4.3 борби и 6.6 асистенции в 16 двубоя. След като пропусна серията с Портланд, Рондо се завърна в ротацията на старши треньора Франк Вогъл за полуфинала с Хюстън и донасяше нужния импулс от скамейката в играта на “езерняците” в почти всеки двубой. "Winning for Kobe has been on my mind for a while." - Rajon Rondo — Lakers Nation (@LakersNation) October 12, 2020 34-годишният ветеран навъртя цели 105 асистенции в плейофния поход на Лейкърс към титлата, подминавайки досегашния рекорд за най-много завършващи подавания от резервен играч на аржентинската легенда Ману Джинобили - 95 през 2014-а. 0



1