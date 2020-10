Рекордите на Рафа след триумфа в Париж

34-годишният Рафаел Надал постави няколко рекорда с триумфа си на “Ролан Гарос” в неделя. Испанецът срази на финала с 6:0, 6:2, 7:5 сърбина Новак Джокович и грабна рекорден 13-и трофей от турнира от “Големия шлем” в Париж, а в добавка към това изравни и едно от най-великите постижения в историята на тениса. Левичарят от Манакор вече има 20 титли от “Големия шлем”, колкото притежава и по-възрастният с 5 години от него швейцарец Роджър Федерер.

@RafaelNadal seeks to become the first man in the Open Era to win a Grand Slam 15 years after their first one.#RolandGarros pic.twitter.com/tSI1tvViHM — ATP Tour (@atptour) October 11, 2020

Краля на клея постави и още един любопитен рекорд в неделя. Той вече държи еднолично върховото постижение за най-много титли от “Големия шлем”, спечелени без загубен сет (4). И четирите въпросни титли са на “Ролан Гарос” (2008, 2010, 2017, 2020). С 3 е шведът Бьорн Борг, а с 2 е Федерер (Australian Open 2007 и “Уимбълдън 2017”).

Не на последно място победата срещу Джокович вчера е под №100 за Надал на “Ролан Гарос” в кариерата му и под №999 в ATP тура. Повече победи на един турнир от “Големия шлем” има единствено Роджър Федерер (102 на Australian Open и 101 на “Уимбълдън”).

100+ Men's Singles Wins at a Grand Slam Event@RogerFederer 102 at @AustralianOpen

Roger Federer 101 at @Wimbledon@RafaelNadal 100 at #RolandGarros



8+ Men's Singles Titles at a Grand Slam Event

Rafael Nadal 13 at @RolandGarros@DjokerNole 8 at AO

Roger Federer 8 at Wimbledon — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) October 11, 2020

С това обаче рекордите, които постави вчера Надал далеч не се изчерпват. Ибериецът вече е рекордьор по най-много титли от “Големия шлем” в “Оупън ерата”, спечелени на 30 или повече години (6). С 5 остава Джокович, а Федерер (4) дели третата позиция с Род Лейвър и Кен Розуел.Освен това Надал стана първият играч в “Оупън ерата”, който печели титла от “Големия шлем” 15 години след първия си мейджър триумф (“Ролан Гарос 2005”). Рафа има поне една титла от “Шлем”-а в 14 от последните си 16 години в Тура (единствено през 2015 и 2016 испанецът не успява да спечели мейджър титла).