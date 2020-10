Валентин Бонев триумфира в седмия чалънджър на Интерактив тенис

Тенис

Валентин Бонев триумфира при напредналите в 7 Challenger | Via Tenis Star в изключителна конкуренция и след оспорвани мачове с отлични съперници. Още първият кръг на надпреварата предложи сериозни битки и много качествен тенис. Турнирът се проведе в клуб Via Tennis Star, а участие взеха повече от 50 тенисисти от София, Перник, Радомир и Ботевград. Много от играчите влязоха в битките крайно мобилизирани, тъй като до финалния Мастърс на лигата през декември остават по-малко от два месеца, а право на участие ще имат само първите осем в ранглистата.



До финала във Via Tennis Star стигнаха N1 в годишната ранглиста на Интерактив тенис Владислав Искренов и N2 Валентин Бонев. Бонев показа невероятно стабилна игра, спечели срещата с 6:3 и записа първа титла от август. Мачът за първото място започна оспорвано и след две размени на пробиви изглеждаше, че предстои продължителна битка. При 2:2 обаче Бонев отново проби съперника си и с лекота стигна до 5:2. Влади успя да върне един от пробивите, но силите му не стигнаха за пълен обрат и загуби срещата с 3:6. За него това беше пети финал в чалънджърите на ИТЛ, но въпреки че скъса кордажите на две ракети, той не успя да стигне до първото място.



“В турнира днес имаше изключително силни играчи и всичките ми мачове бяха трудни, - каза Валентин, след като взе купата. – Радвам се, че спечелих, особено срещу Влади, който в последната ни среща ме би. Готвя се за финалния Мастърс през декември, който се очертава невероятно силен. Не знам как ще се справя там, но ако спечеля, ще съм много щастлив. Чалънджърите на Интерактив тенис стават все по-силни, а организацията е безупречна. Поздравявам организаторите, домакините и всички участници за приятелската атмосфера и отличния тенис.”



Утешителния турнир при напредналите в 7 Challenger | Via Tennis Star спечели Николай Велински, който взе финала срещу Спас Маринков с 6:4.



При начинаещите шампион стана Атанас Арсов, който излезе за първото място срещу Радо Шавов и спечели с 6:2. Така Атанас взе реванш за загубата си на финала на чалънджъра през август в ТК „Дема“ и заяви, че е готов за битки при най-добрите в лигата.



В утешителния турнир при начинаещите триумфира Делян Кирилов, който се наложи с 6:2 над Вениамин Диков.