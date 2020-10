Надал коментира думите на Федерер

Краля на клея Рафаел Надал коментира поздрава, който Роджър Федерер отправи към испанеца след края на финала на "Ролан Гарос". Надал разби в три сета Новак Джокович и грабна рекордна 13-а титла в Париж, като по този начин изравни постижението на Федерер от 20 титли от "Големия шлем". 39-годишният швейцарец в момента се подготвя за следващия сезон, а непосредствено след триумфа на Рафа поздрави своя голям съперник през годините, определяйки успеха му като "едно от най-великите постижения в спорта".

“In some way, I think he is happy when I am winning and I am happy when he is doing the things well.”@RafaelNadal and @rogerfederer. Friends Forever.#RolandGarros pic.twitter.com/KDkN9ArIYD