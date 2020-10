Тенис Джокович атакува титлата във Виена 12 октомври 2020 | 10:56 - Обновена Прочетена 272 0



Световният №1 Новак Джокович не смята да спира с турнирите през остатъка от сезона. 33-годишният сърбин, който вчера загуби финала на “Ролан Гарос” от Рафаел Надал, планира да участва на турнира във Виена от категория ATP 500, който започва на 24 октомври. Новината съобщи в Twitter журналистът Саша Озмо. Джокович е шампион в турнира през 2007 година. Novak Djokovic will play in Vienna starting 24th of October. — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) October 11, 2020 В турнира в австрийската столица се очаква да се включват още шампионът на US Open Доминик Тийм, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Матео Беретини, Гаел Монфис, Кей Нишикори, Денис Шаповалов и Андрей Рубльов. В турнира в австрийската столица се очаква да се включват още шампионът на US Open Доминик Тийм, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Матео Беретини, Гаел Монфис, Кей Нишикори, Денис Шаповалов и Андрей Рубльов.

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

