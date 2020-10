Джон Джоунс: Криех се от Атлетическата комисия на Невада под клетката

Бившият шампион на UFC в лека тежка категория – Джон Джоунс, е в открита медийна война с шампиона в средната дивизия – Израел Адесаня.

Двамата постоянно се „уговарят“ за мач помежду им, но засега всичко си остава на ниво приказки и закани по социалните мрежи.

Последният пример е атаката на „Боунс“ към Адесаня, че роденият в Нигерия настоящ шампион използва непозволени стимуланти. Джоунс написа коментар по време на мача между Адесаня и Коста, че зърната на новозеландецът изглеждат различни, което е резултата от взимането на стероиди.

Адесаня обаче не остана длъжен на нападките и напомни за една обществена тайна от миналото, която обаче този път бе подкрепена и от самия Джоунс.

Американецът е имал проблеми с допинг тестовете не един и два пъти през славната си кариера и много добре знае как седят нещата с атлетически комисии и антидопинговата агенция на САЩ.

След като Адесаня разкри на феновете си, че през 2010-та е спал под Октагона, за си спести времето за прибиране, той напомни, че Джоунс също се е озовавал под клетката, но по съвсем други причини.

Well you sleep under the cage so...

Get in your tighty nighty and go to underneath the cage like the ugly putrid troll you are. pic.twitter.com/dhZ0r4yTF1