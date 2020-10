НБА Очаквайте на живо: Маями Хийт - ЛА Лейкърс, Драгич се завръща? 12 октомври 2020 | 01:55 - Обновена Прочетена 378 0



GAME 6 TONIGHT



The @Lakers now hold a 3-2 series lead after the @MiamiHEAT's TOUGH Game 5 win... the #NBAFinals presented by YouTube TV continues at 7:30 PM ET on ABC!



Лейкърс вече пропусна да материализира "първия си мачбол". ЛеБрон Джеймс и компания имаха преднина от 3-1 победи преди началото на мач №5, но "горещите" показаха изключителен характер и откраднаха петия мач по драматичен начин, за да намалят изоставането си в серията на 3-2 победи. При успех на Хийт тази нощ общият резултат ще се изравни и носителят на трофея за сезон 2019/20 ще бъде определен в решаващ седми дуел.



Averaging 30.2 PPG, 11.4 RPG, 8.2 APG in the series, LeBron prepares for Game 6!
#NBAFinals Presented by YouTube TV between the Lakers and Heat continues at 7:30pm/et on ABC!



Има голяма промяна в стартовата петица на Лос Анджелис. Старши треньорът на символичните гости в днешния мач Франк Вогъл е решил да заложи повече на защитата по периметъра и затова гардът Алекс Карузо ще замени центъра Дуайт Хауърд сред титулярите на тима. Звездата на "езерняците" Антъни Дейвис пък страда от леки болки в петата, но Вогъл сподели, че се надява адреналинът да помогне на тежкото крило в срещата.



За Маями голямата новина е свързана с един от основните играчи на отбора - Горан Драгич. Словенецът за първи път от мач №1 насам е вписан в тимовия лист и това му дава правото да се появи на паркета, въпреки че до последно бе измъчван от разкъсване на сухожилие в ходилото. Все пак Тайлър Хиро ще запази мястото си в титулярната петица на отбора, но има вероятност Драгич да се включи от пейката, ако физическото му състояние позволи. Ветеранът обаче е решен да вземе участие в мача, като се е вслушал в съветите на специалисти, че травмата му не може да се влоши, дори ако играе.



Мач №6 между Маями Хийт и Лос Анджелис Лейкърс може да гледате



ТИТУЛЯРНИ ПЕТИЦИ:



Маями Хийт: Тайлър Хиро, Дънкан Робинсън, Джими Бътлър, Джей Краудър, Бам Адебайо



Лос Анджелис Лейкърс: Алекс Карузо, Кентейвиъс Колдуел-Поуп, Дани Грийн, ЛеБрон Джеймс, Антъни Дейвис

1