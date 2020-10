Травмата в петата вероятно няма да спре Антъни Дейвис от участие в мач №6

Участието на звездата на ЛА Лейкърс Антъни Дейвис в мач №6 срещу Маями Хийт е записано като “вероятно” в доклада, отразяващ играчите с травми и вероятността им те да се появят на паркета за съответната среща. 27-годишното тежко крило получи нараняване в петата по време на петия мач вчера сутринта. След срещата Дейвис сподели, че болката постепенно е изчезвала с течение на мача и той ще бъде готов за шестия двубой. За Маями отново е малко вероятно да видим словенския ветеран Горан Драгич на паркета.

Anthony Davis (right heel contusion) is listed as probable for Game 6 on the league’s injury report.