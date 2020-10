Англия Хендерсън: Надявам се да играя възможно най-дълго 11 октомври 2020 | 14:13 - Обновена Прочетена 76 0



Англия играе с Белгия тази вечер и с Дания в сряда.



"Тъкмо навърших 30, но се чувствам като на 25. Тялото ми се държи по-добре от всякога. Намирам се в най-добрата част от кариерата ми, защото съм добре физически и имам огромен опит", каза той.



| Liverpool’s win % with Jordan Henderson: 76.7%



Liverpool’s win % without Jordan Henderson: 54.8%



[@playmaker_EN]



Just goes to show how crucial this man is to our team. pic.twitter.com/4k4mP1WKLL — The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) October 6, 2020

"Ще ми се да играя възможно най-дълго. Обичам футбола и обожавам да играя за Англия и Ливърпул. Винаги съм живял по правилния начин, храня се здравословно и отделям нужното време за спане. Надявам се да играя на най-високо ниво още шест или седем години.



