НА ЖИВО: Гран При на Франция в MotoGP

След една седмица пауза, най-бързите състезатели на две колела отново се завръщат на сцената. Този път арена на титаничния сблъсък по пътя към титлата за 2020 година в клас MotoGP ще е пистата „Льо Ман“ където пилотите ще си оспорват победата за Гран При на Франция.

От първо място днес ще потегли лидерът в генералното класиране и местен любимец Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT), който ще си подели първата стартова редица с Джак Милър (Pramac Ducati) и Данило Петручи (Ducati).

Куартараро тръгва първи в домашната Гран При на Франция

Най-близкият преследвач на Куартараро в спора за титлата Жоан Мир (Suzuki) ще потегли от едва 14-та позиция, след поредно разочароващо представяне от страна на испанеца в съботния ден.

Линк към състезанието може да намерите ТУК.

Wet race? Dry race? Flag-to-flag race?



Whatever happens, the fans on the Virtual Fan Wall are ready! #FrenchGP pic.twitter.com/tc0EDyykr4 — MotoGP™ (@MotoGP) October 11, 2020

Абсолютно всички пилоти на стартовата решетка ще участват в днешното състезание с меки предни и задни гуми, като причина за това са много ниските температури на въздуха и асфалта. В минутите преди старта на състезанието небето над „Льо Ман“ рязко се смрачи като не е изключено да завали по време на 27-те обиколки.

А състезанието във Франция ще е едва третото от началото на сезона, което ще бъде наблюдавано от фенове, като на пистата днес са допуснати 5000 зрителя.

Само 5 минути преди началото на състезанието над части от пистата започна да вали пороен дъжд, което може да доведе до отлагане на старта.

Race Direction



Start Delayed due to rain on grid. Quick start procedure to follow at 13:05 LT#FrenchGP pic.twitter.com/cIolYruA75 — MotoGP™ (@MotoGP) October 11, 2020

Стартът на надпреварата е отложен за неопределено време, след като и на стартовата решетка започна да вали. Сега всички пилоти ще се приберат в бокса, където ще могат да сложат гуми за мокро. За стартиране на състезанието сега ще бъде използване процедурата за бърз рестарт, която ще стартира в 14:05 българско време.

This has thrown everything up in the air!!! ‍‍



Who will these conditions favour? #FrenchGP pic.twitter.com/H2sOwUw0qg — MotoGP™ (@MotoGP) October 11, 2020

Според процедурата пит лейна ще бъде отворен за само 60 секунди, след което пилотите ще се наредят на стартовата решетка и без изчакване ще започнат и загряващата обиколка. А дължината на състезанието е съкратена с една обиколка.

Race Direction



Race declared WET - Riders are allowed to swap bikes at any moment#FrenchGP — MotoGP™ (@MotoGP) October 11, 2020

Тъй като състезанието вече е обявено за мокро, пилотите ще имат възможността по всяко време да сменят своя мотоциклет с такъв със сликове, ако асфалтът изсъхне достатъчно. А това ще е първото състезание, което стартира на мокър асфалт от ГП на Валенсия през 2018 година.

Старт на състезанието! Кал Кръчлоу (LCR Honda) направи най-доброто потегляне, но не успя да задържи ранното си водачество спрямо Милър, който в средата на първия тур водеше пред Петручи и Андреа Довициозо (Ducati).

Валентино Роси (Yamaha) падна от своя мотоциклет от в третия завой на надпреварата, като това е трето поредно състезание, в което Доктора се озовава на асфалта.

До края на първия тур Милър загуби лидерството от Петручи, който е известен като един от топ пилотите на мокро.