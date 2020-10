ЛА Клипърс интервюира бивш треньор на ЛеБрон Джеймс

Асисентът на Стив Кър в Голдън Стейт Уориърс - Майк Браун, е изразил желанието си да се завърне начело на отбор от Националната Баскетболна Асоциация. Бившият наставник на Кливланд Кавалиърс и Лос Анджелис Лейкърс е бил интервюиран за свободната треньорска позиция в ЛА Клипърс, като е успял да впечатли ръководството на клуба, информира авторитетният журналист Марк Стайн. За момента най-спряганото име за свободния пост в Клипърс е настоящият асистент на отбора Тайрон Лу.

Latest buzz in NBA coaching circles: Golden State's Mike Brown made a strong impression on the Clippers in his interview and is an emerging candidate with LA.



Ty Lue, scheduled to meet with Houston early next week, was widely billed as the early favorite to succeed Doc Rivers