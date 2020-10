Бейзбол Тампа Бей - Хюстън и ЛА Доджърс - Атланта поемат към Световните серии 11 октомври 2020 | 11:33 Прочетена 18 0



В объркания от пандемията сезон "астронавтите" се спасиха от всенародния гняв, породен от скандала с кражба на сигнали през 2017 г., благодарение на затворените за публика стадиони. Тексасци взеха "уайлд кард" за плейофите като втори в Западната дивизия на АЛ, макар и с едва 29 победи от 60 мача.



Rays. Astros. This is going to be good. #ALCS pic.twitter.com/zMCSI1ojMs — MLB (@MLB) October 10, 2020

В елиминациите тимът на Дъсти Бейкър отстрани №3 в схемата Минесота Туинс с 2-0 победи като гост в предварителния кръг и №2 Оукланд Атлетикс с 3-1 в дивизионните серии, проведени в "балона" в Лос Анджелис. Сега на Хюстън предстои сблъсък с №1 Тампа Бей Рейс на друг неутрален терен – в Сан Диего.



"Лъчите", които през 2020 г. постигнаха най-добрия баланс в АЛ (40-20), се класираха за първия си финал в лигата от 2008 г. По пътя тимът от Сейнт Питърсбърг елиминира №8 Торонто Блу Джейс с 2-0 у дома и №5 Ню Йорк Янкис с 3-2 в Сан Диего.



Neither team has lost this #postseason.



We can't wait for this. #NLCS pic.twitter.com/2pOVCMbUHm — MLB (@MLB) October 9, 2020

В Националната лига засега липсват каквито и да е изненади и до финалния двубой за титлата в "старата школа" стигнаха двата най-силни отбора в редовния сезон – №1 Лос Анджелис Доджърс (43-17) и №2 Атланта Брейвс (35-25). Серията помежду им във формат "4 от 7" ще се проведе на ст. "Глоуб Лайф Фийлд" в Арлингтън, където ще се играят и всички мачове от Световните серии.



В първите два кръга от плейофите и "мошениците", и "смелчаците" се справиха с лекота със съперниците си, затваряйки сериите си в минималния формат. Суперфаворитът от Ел Ей мина с 2-0 и 3-0 съответно през поставените под №8 Милуоки Бруърс и №4 Сан Диего Падрес, а Атланта стори същото срещу №7 Синсинати Редс и №6 Маями Марлинс.



Final four. #Postseason pic.twitter.com/Bv6zKP1ZA8 — MLB (@MLB) October 10, 2020



ФИНАЛИ В МЛБ 2020



Американска лига



№1 Тампа Бей Рейс - №6 Хюстън Астрос (в Сан Диего)



Национална лига



№1 Лос Анджелис Доджърс - №2 Атланта Брейвс (в Арлингтън)





