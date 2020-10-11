БГ Футбол

0



копирано



Днешният десети кръг на Северозападната Трета лига предлага поредните интригуващи битки. Дербито е в Плевен, където се очаква безкомпромисен сблъсък между Спартак и лидера в класирането Ботев II (Враца). Домакините изостават от противника си с шест точки, но са в подем – спечелиха последните си четири мача. До момента обаче вторият отбор на врачани не е губил двубой. Освен това съперниците са най-резултатните отбори в групата. Налице са всички предпоставни за дерби.



Едноименният тим на град Севлиево изпусна победата в ловешкото село Галата и отстъпи първото място. Сега ще направи всичко за да се раваншира срещу Дреновец. Гостите обаче се представят по-добре на чужд терен от началото на кампанията. След очакваният разгром (6:0) над Бдин (Видин), Вихър (Славяново) отново играе у дома. Този път обаче съперника е намиращия се в подем Янтра (Полски Тръмбеш). Селекцията на Петър Кръстев вече удари един от челниците – ФК Севлиево. Славяновският тим пък е в пълен състав след възстановяването на продължително контузения Светослав Кръстев. След серия слаби резултати, Първа атомна (Козлодуй) се срина до предпоследното място. Адски трудно ще е на водения от Анатоли Тонов тим да се изправи на крака в предстоящия мач с набралият скорост и непознаващ вкуса на поражението Левски (Лом). Непредсказуемо е регионалното дерби в град Левски, където едноименния състав излиза срещу Павликени.



В Трявна, Партизан (Червен бряг) ще трябва да даде отговор на въпроса дали ще е средняк или сред шестте най-добри отбори. Ако Локо (Мездра) излезе в пълен състав в Дряново интрига е гарантирана. И във Велико Търново се очаква да е интересно. Дублиращият състав на Етър не вкусвал победа в първенството от 13 септември. Срещу него обаче ще е винаги готовият да се бие до последна капка кръв Пещера (Галата). В това се увери и ФК Севлиево. Крахът на аутсайдера Бдин може да приключи още днес във Видин, където му гостува свищовския Академик. „Студентите“ обаче разполагат с потенциал да завоюват трите точки.



Северозападна Трета лига – X кръг

11 октомври 2020 г., неделя, 16:00 часа:



БДИН (Видин) – АКАДЕМИК (Свищов)

Главен съдия – Ивайло Благоев

Асистенти – Мартин Мачев и Ивайло Христов

Четвърти съдия – Владимир Кирилов

Делегат – Тони Вашков (всички от Плевен)

ПЪРВА АТОМНА (Козлодуй) – ЛЕВСКИ (Лом)

Главен съдия – Георги Гинчев (Велико Търново)

Асистенти – Даниел Ников (Габрово) и Александър Апостолов (Велико

Търново)

Четвърти съдия – Георги Георгиев (Плевен)

Делегат – Борис Линков (Павликени)

ЛЕВСКИ (Левски) – ПАВЛИКЕНИ (Павликени)

Главен съдия – Даниел Иванов (Видин)

Асистенти – Даниел Цолов (Монтана) и Николай Щирков (Видин)

Четвърти съдия – Николай Недков (Видин)

Делегат – Иван Маринов (Видин)

ТРЯВНА (Трявна) – ПАРТИЗАН (Червен бряг)

Главен съдия – Стилян Колев (Велико Търново)

Асистенти – Михаил Денчев (Габрово) и Кристиян Минков (Велико

Търново)

Четвърти съдия – Илиян Семов (Габрово)

Делегат – Красимир Екимов (Габрово)

СПАРТАК (Плевен) – БОТЕВ II (Враца)

Главен съдия – Николай Малджански (Монтана)

Асистенти – Илиян Капарашев и Ивайло Атанасов (двамата от Велико

Търново)

Четвърти съдия – Никола Петров (Ловеч)

Делегат – Ивайло Илиев (Монтана)

СЕВЛИЕВО (Севлиево) – ДРЕНОВЕЦ (Дреновец)

Главен съдия – Михаел Павлов (Велико Търново)

Асистенти – Венцислав Банчев (Ловеч) и Йорданка Корчева (Велико

Търново)

Четвърти съдия – Галя Ечева (Велико Търново)

Делегат – Емил Цветанов (Плевен)

ЕТЪР II (Велико Търново) – ПЕЩЕРА (Галата)

Главен съдия – Кристина Георгиева (София)

Асистенти – Никифор Велков (Габрово) и Ренета Димитрова (Велико

Търново)

Четвърти съдия – Георги Давидов (Велико Търново)

Делегат – Илиян Киряков (Велико Търново)

ЛОКОМОТИВ (Дряново) – ЛОКОМОТИВ (Мездра)

Главен съдия – Петър Иванов

Асистенти – Николай Михайлов и Веселин Найденов (тримата от

Монтана)

Четвърти съдия – Станислав Ставров (Велико Търново)

Делегат – Светослав Стефанов (Велико Търново)

ВИХЪР (Славяново) – ЯНТРА (Полски Тръмбеш)

Главен съдия – Росен Гановски

Асистенти – Илиян Маринов и Георги Петров

Четвърти съдия – Ивайло Данчев

Делегат – Бойчо Бойчев (всички от Враца)



Голмайстори

9 – Тихомир Кънев – Севлиево;

8 – Иван Аделинов Иванов – Вихър (Славяново);

7 – Ивайло Емилов Иванов – Спартак (Плевен), Момчил Савов –

Локомотив (Дряново);

6 – Ангел Русев – Партизан (Червен бряг), Георги Колев – Локомотив

(Дряново), Атанас Георгиев – Пещера (Галата);

5 – Мирослав Маринов, Виктор Василев – Ботев II (Враца), Мариян

Огнянов – Левски (Лом), Андриян Димитров – Спартак (Плевен), Георги

Стоянов – Дреновец;

4 – Кирил Кръстев – Ботев II (Враца), Йоан Петков – Вихър (Славяново),

Явор Генчев – Локомотив (Дряново), Димитър Байдаков – Етър II (Велико

Търново), Айвън Ангелов – Спартак (Плевен);

3 – Ремзи Неджип, Любослав Петров – Ботев II (Враца), Цветан Петров,

Константин Генков – Вихър (Славяново), Йордан Йорданов, Георги Цеков

– Левски (Лом), Стефан Гинчев, Красен Славчев – Павликени, Стивън

Славков, Ивайло Раденцов – Спартак (Плевен), Рангел Абушев – Левски

(Лом), Емил Копаранов – Локомотив (Дряново), Ростислав Данчев – Янтра

(Полски Тръмбеш), Преслав Петков, Сонер Хюсеин – Академик (Свищов),

Благовест Ленков, Евгени Систов – Левски (Левски);



2 – Добрин Петров – Севлиево, Кристиян Тафраджийски – Вихър

(Славяново), Христо Димов – Партизан (Червен бряг), Стивън Манолов –

Етър II (Велико Търново), Александър Младенов – Спартак (Плевен),

Александър Веселинов, Цветин Неделчев – Левски (Лом), Николай

Какамъков – Павликени, Мартин Колев – Академик (Свищов), Тихомир

Антонов, Янислав Илиев, Любомир Генчев – Янтра (Полски Тръмбеш),

Денил Селимински, Калоян Цветков – Дреновец, Николай Ганчев – Първа

атомна (Козлодуй), Светослав Валериев Ангелов – Локомотив (Мездра),

Младен Русков, Альоша Илиев – Пещера (Галата), Васил Андреев,

Александър Дамянов, Алекс Згрипаров – Трявна;

1 – Борислав Боянов, Цветко Иванов, Любослав Младенов – Ботев II

(Враца), Десислав Русев, Светослав Кръстев, Станислав Иванов, Милен

Тодоров – Вихър (Славяново), Павлин Иванов, Николай Банов, Алекс

Георгиев, Иван Пенев, Галин Стоянов – Севлиево, Красен Трифонов,

Цветомир Додуров, Йордан Петев Йорданов – Павликени, Тождор

Чирпанов, Атанас Ингилизов, Рачо Генков, Константин Йорданов –

Локомотив (Дряново), Иво Иванов, Александър Скорчев, Петър Ванков –

Спартак (Плевен), Ивайло Орлинов, Гален Ненов – Левски (Лом),

Кристиян Кънчев, Юлиян Райков – Етър II (Велико Търново), Лионел

Матадос, Брайан Стоянов, Петър Димитров, Мартин Михайлов –

Локомотив (Мездра), Станислав Белчев, Димитър Георгиев, Георги Илиев

– Дреновец, Любомир Иванов, Станислав Антонов, Милен Тонев –

Партизан (Червен бряг), Исмаил Мастънов, Александър Миланов – Янтра

(Полски Тръмбеш), Преслав Антонов, Иван Ганев – Академик (Свищов),

Кристиян Бориславов Иванов, Джанко Танев, Иван Филипов, Антонио

Иванджиков, Траян Димитров – Левски (Левски), Веселин Кърлиев,

Десислав Атанасов, Георги Йорданов, Пламен Венелинов, Благовест

Иванов, Георги Горанов, Антонио Йорданов – Първа атомна (Козлодуй),

Румен Миков, Александър Асенов, Славей Младенов – Пещера (Галата),

Александър Соколов, Ангел Каишев, Янек Кирилов – Бдин (Видин)

Автоголове

1 – Цветомир Додуров – Павликени (срещу Партизан-Червен бряг),

Пламен Ангелов – Академик (срещу Левски-Лом)