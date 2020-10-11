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БГ Футбол
Днешният десети кръг на Северозападната Трета лига предлага поредните интригуващи битки. Дербито е в Плевен, където се очаква безкомпромисен сблъсък между Спартак и лидера в класирането Ботев II (Враца). Домакините изостават от противника си с шест точки, но са в подем – спечелиха последните си четири мача. До момента обаче вторият отбор на врачани не е губил двубой. Освен това съперниците са най-резултатните отбори в групата. Налице са всички предпоставни за дерби.
Едноименният тим на град Севлиево изпусна победата в ловешкото село Галата и отстъпи първото място. Сега ще направи всичко за да се раваншира срещу Дреновец. Гостите обаче се представят по-добре на чужд терен от началото на кампанията. След очакваният разгром (6:0) над Бдин (Видин), Вихър (Славяново) отново играе у дома. Този път обаче съперника е намиращия се в подем Янтра (Полски Тръмбеш). Селекцията на Петър Кръстев вече удари един от челниците – ФК Севлиево. Славяновският тим пък е в пълен състав след възстановяването на продължително контузения Светослав Кръстев. След серия слаби резултати, Първа атомна (Козлодуй) се срина до предпоследното място. Адски трудно ще е на водения от Анатоли Тонов тим да се изправи на крака в предстоящия мач с набралият скорост и непознаващ вкуса на поражението Левски (Лом). Непредсказуемо е регионалното дерби в град Левски, където едноименния състав излиза срещу Павликени.
В Трявна, Партизан (Червен бряг) ще трябва да даде отговор на въпроса дали ще е средняк или сред шестте най-добри отбори. Ако Локо (Мездра) излезе в пълен състав в Дряново интрига е гарантирана. И във Велико Търново се очаква да е интересно. Дублиращият състав на Етър не вкусвал победа в първенството от 13 септември. Срещу него обаче ще е винаги готовият да се бие до последна капка кръв Пещера (Галата). В това се увери и ФК Севлиево. Крахът на аутсайдера Бдин може да приключи още днес във Видин, където му гостува свищовския Академик. „Студентите“ обаче разполагат с потенциал да завоюват трите точки.
Северозападна Трета лига – X кръг
11 октомври 2020 г., неделя, 16:00 часа:
БДИН (Видин) – АКАДЕМИК (Свищов)
Главен съдия – Ивайло Благоев
Асистенти – Мартин Мачев и Ивайло Христов
Четвърти съдия – Владимир Кирилов
Делегат – Тони Вашков (всички от Плевен)
ПЪРВА АТОМНА (Козлодуй) – ЛЕВСКИ (Лом)
Главен съдия – Георги Гинчев (Велико Търново)
Асистенти – Даниел Ников (Габрово) и Александър Апостолов (Велико
Търново)
Четвърти съдия – Георги Георгиев (Плевен)
Делегат – Борис Линков (Павликени)
ЛЕВСКИ (Левски) – ПАВЛИКЕНИ (Павликени)
Главен съдия – Даниел Иванов (Видин)
Асистенти – Даниел Цолов (Монтана) и Николай Щирков (Видин)
Четвърти съдия – Николай Недков (Видин)
Делегат – Иван Маринов (Видин)
ТРЯВНА (Трявна) – ПАРТИЗАН (Червен бряг)
Главен съдия – Стилян Колев (Велико Търново)
Асистенти – Михаил Денчев (Габрово) и Кристиян Минков (Велико
Търново)
Четвърти съдия – Илиян Семов (Габрово)
Делегат – Красимир Екимов (Габрово)
СПАРТАК (Плевен) – БОТЕВ II (Враца)
Главен съдия – Николай Малджански (Монтана)
Асистенти – Илиян Капарашев и Ивайло Атанасов (двамата от Велико
Търново)
Четвърти съдия – Никола Петров (Ловеч)
Делегат – Ивайло Илиев (Монтана)
СЕВЛИЕВО (Севлиево) – ДРЕНОВЕЦ (Дреновец)
Главен съдия – Михаел Павлов (Велико Търново)
Асистенти – Венцислав Банчев (Ловеч) и Йорданка Корчева (Велико
Търново)
Четвърти съдия – Галя Ечева (Велико Търново)
Делегат – Емил Цветанов (Плевен)
ЕТЪР II (Велико Търново) – ПЕЩЕРА (Галата)
Главен съдия – Кристина Георгиева (София)
Асистенти – Никифор Велков (Габрово) и Ренета Димитрова (Велико
Търново)
Четвърти съдия – Георги Давидов (Велико Търново)
Делегат – Илиян Киряков (Велико Търново)
ЛОКОМОТИВ (Дряново) – ЛОКОМОТИВ (Мездра)
Главен съдия – Петър Иванов
Асистенти – Николай Михайлов и Веселин Найденов (тримата от
Монтана)
Четвърти съдия – Станислав Ставров (Велико Търново)
Делегат – Светослав Стефанов (Велико Търново)
ВИХЪР (Славяново) – ЯНТРА (Полски Тръмбеш)
Главен съдия – Росен Гановски
Асистенти – Илиян Маринов и Георги Петров
Четвърти съдия – Ивайло Данчев
Делегат – Бойчо Бойчев (всички от Враца)
Голмайстори
9 – Тихомир Кънев – Севлиево;
8 – Иван Аделинов Иванов – Вихър (Славяново);
7 – Ивайло Емилов Иванов – Спартак (Плевен), Момчил Савов –
Локомотив (Дряново);
6 – Ангел Русев – Партизан (Червен бряг), Георги Колев – Локомотив
(Дряново), Атанас Георгиев – Пещера (Галата);
5 – Мирослав Маринов, Виктор Василев – Ботев II (Враца), Мариян
Огнянов – Левски (Лом), Андриян Димитров – Спартак (Плевен), Георги
Стоянов – Дреновец;
4 – Кирил Кръстев – Ботев II (Враца), Йоан Петков – Вихър (Славяново),
Явор Генчев – Локомотив (Дряново), Димитър Байдаков – Етър II (Велико
Търново), Айвън Ангелов – Спартак (Плевен);
3 – Ремзи Неджип, Любослав Петров – Ботев II (Враца), Цветан Петров,
Константин Генков – Вихър (Славяново), Йордан Йорданов, Георги Цеков
– Левски (Лом), Стефан Гинчев, Красен Славчев – Павликени, Стивън
Славков, Ивайло Раденцов – Спартак (Плевен), Рангел Абушев – Левски
(Лом), Емил Копаранов – Локомотив (Дряново), Ростислав Данчев – Янтра
(Полски Тръмбеш), Преслав Петков, Сонер Хюсеин – Академик (Свищов),
Благовест Ленков, Евгени Систов – Левски (Левски);
2 – Добрин Петров – Севлиево, Кристиян Тафраджийски – Вихър
(Славяново), Христо Димов – Партизан (Червен бряг), Стивън Манолов –
Етър II (Велико Търново), Александър Младенов – Спартак (Плевен),
Александър Веселинов, Цветин Неделчев – Левски (Лом), Николай
Какамъков – Павликени, Мартин Колев – Академик (Свищов), Тихомир
Антонов, Янислав Илиев, Любомир Генчев – Янтра (Полски Тръмбеш),
Денил Селимински, Калоян Цветков – Дреновец, Николай Ганчев – Първа
атомна (Козлодуй), Светослав Валериев Ангелов – Локомотив (Мездра),
Младен Русков, Альоша Илиев – Пещера (Галата), Васил Андреев,
Александър Дамянов, Алекс Згрипаров – Трявна;
1 – Борислав Боянов, Цветко Иванов, Любослав Младенов – Ботев II
(Враца), Десислав Русев, Светослав Кръстев, Станислав Иванов, Милен
Тодоров – Вихър (Славяново), Павлин Иванов, Николай Банов, Алекс
Георгиев, Иван Пенев, Галин Стоянов – Севлиево, Красен Трифонов,
Цветомир Додуров, Йордан Петев Йорданов – Павликени, Тождор
Чирпанов, Атанас Ингилизов, Рачо Генков, Константин Йорданов –
Локомотив (Дряново), Иво Иванов, Александър Скорчев, Петър Ванков –
Спартак (Плевен), Ивайло Орлинов, Гален Ненов – Левски (Лом),
Кристиян Кънчев, Юлиян Райков – Етър II (Велико Търново), Лионел
Матадос, Брайан Стоянов, Петър Димитров, Мартин Михайлов –
Локомотив (Мездра), Станислав Белчев, Димитър Георгиев, Георги Илиев
– Дреновец, Любомир Иванов, Станислав Антонов, Милен Тонев –
Партизан (Червен бряг), Исмаил Мастънов, Александър Миланов – Янтра
(Полски Тръмбеш), Преслав Антонов, Иван Ганев – Академик (Свищов),
Кристиян Бориславов Иванов, Джанко Танев, Иван Филипов, Антонио
Иванджиков, Траян Димитров – Левски (Левски), Веселин Кърлиев,
Десислав Атанасов, Георги Йорданов, Пламен Венелинов, Благовест
Иванов, Георги Горанов, Антонио Йорданов – Първа атомна (Козлодуй),
Румен Миков, Александър Асенов, Славей Младенов – Пещера (Галата),
Александър Соколов, Ангел Каишев, Янек Кирилов – Бдин (Видин)
Автоголове
1 – Цветомир Додуров – Павликени (срещу Партизан-Червен бряг),
Пламен Ангелов – Академик (срещу Левски-Лом)
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Сеевливо.. В. Втора. Лига. Догодина Рейтинг: 0 0