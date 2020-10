Поляк нанесе първа загуба на Магнус Карлсен от над две години насам

Норвежкият шахматен гений Магнус Карлсен с черните фигури загуби от поляка Ян-Кшищоф Дуда в 5-ия кръг на международния турнир в Ставангер. Това е първият шахматен турнир от месец март тази година насам, който се провежда реално, а не онлайн, след като целият спорт беше спрян от пандемията от коронавирус.

Карлсен не беше губил партия в класическия шахмат в продължение на 125 срещи. Последната му загуба преди тази вчера беше на 31-и юли 2018-а година, когато е победен от Шахрияр Мамедияров от Азербайджан.



