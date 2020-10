Баскетбол Жалгирис не даде шанс на закъсалия Химки 11 октомври 2020 | 09:16 Прочетена 100 0



копирано

Жалгирис записа втори пореден успех от началото на новия сезон в баскетболната Евролига. Литовският шампион не се затрудни особено със съпротивата на закъсалия Химки и го победи на руска земя със 70:84 (20:17, 12:24, 16:26, 22:17) в отложения съботен мач от програмата на втория кръг. Старши треньорът на домакините Римас Куртинайтис можеше да разчита само на седем здрави състезатели за сблъсъка, като дори се наложи контузеният Дайрис Бертанс да бъде записан в групата за двубоя, за да може мачът да започне по план. Highlights...@bczalgiris holds off depleted Khimki#EuroLeagueisBack pic.twitter.com/5sTs1RCmTZ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 10, 2020 Проблемите на Химки станаха доста сериозни в последните дни, след като цели петима играчи дадоха положителни проби за COVID-19 - Грег Монро, Джордан Мики, Евгений Воронов и Максим Барашков. Звездата на тима Алексей Швед пък лекува контузия, плеймейкърът Стефан Йович също, а стрелецът Ерик МакКълъм е под карантина след пристигането си в Русия. Положението бе толкова тежко пред треньор Куртимайтис, че на интервюто на почивката отговори на въпроса каква ще е целта му за второто полувреме по следния начин: “Целта ми е да имам петима играчи на паркета”. Мариус Григонис поведе Жалгирис с върховото си постижение от 21 точки и 5/8 стрелба от тройката, Найджъл Хейс се разписа с 15 точки, Артурас Милакнис добави 14, а Огъстин Рубит се разписа с 12 пункта и 5 борби. Йонас Йеребко се раздаде и регистрира 23 точки и 12 борби на сметката си, Девин Букър добави 14 пункта и 5 овладени топки, като и двамата прекараха по около 37 минути на паркета. Владислав Одиноков вкара 11 точки, а Вячеслав Зайцев допълни с 10 пункта за домакините. Marius Grigonis (21 points) had his best personal scoring game in his @EuroLeague career! pic.twitter.com/0QDcgbOdNA — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 10, 2020 На 13 октомври Жалгирис се изправя срещу Цървена звезда в Белград, а Химки среща тежко предизвикателство срещу Реал Мадрид в “WiZink Center” ден по-късно.



КЛАСИРАНЕ 0



копирано

ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 100

1